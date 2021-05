Văn Mai Hương: 'Giờ tôi điềm đạm hơn'

Văn Mai Hương cho biết hiện chị kiệm lời, tập trung rèn giũa giọng hát sau những sự cố.

- Cuộc sống của chị suốt năm qua, nhất là thời gian dịch bệnh, thế nào?

- Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc bản thân, đồng thời thu album Hương. Tôi cũng phát hiện ra một môn thể thao yêu thích mới - golf. Trước kia, mỗi lần đi diễn, tôi thấy thời gian rất dài, chỉ nằm lỳ trong phòng. Giờ tôi vác theo bộ gậy đi mọi nơi, cảm thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Những năm trước, tôi rất ít ở Việt Nam, thường dành nửa năm và toàn bộ số tiền kiếm được để đi du lịch, trải nghiệm, tìm hiểu những nền văn hóa khác nhau.

Văn Mai Hương ra album Album "Hương" của Văn Mai Hương ra mắt ngày 23/1. Sau tám năm kể từ Mười tám +, ca sĩ mới phát hành CD. Video: YouTube Văn Mai Hương.

- Ngược trở lại hai năm về trước, khi biến cố lộ video nhạy cảm, chị đã đối diện ra sao?

- Lúc đó, tôi sốc, ảnh hưởng tinh thần nặng nề. Bù lại, tôi nhận ra mình có quá nhiều người yêu thương, ủng hộ. Tình cảm của gia đình, khán giả và đồng nghiệp giúp tôi vượt qua mọi chuyện. Đến giờ, mọi thứ gần như đã trở lại quỹ đạo bình thường. Tôi không còn nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Tôi rất thích câu nói: "What doesn't kill you makes you stronger" (Những gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn). Điều này hoàn toàn đúng trong trường hợp của tôi.

- Văn Mai Hương cũng từng mất điểm bởi những phát ngôn miệt thị người ăn thịt chó, phản đối luật an ninh mạng, chị nói gì về điều này?

- Thực ra, tôi không hối hận về bất cứ phát ngôn nào của mình. Tôi không bàn đến chuyện đúng sai bởi ranh giới này rất mong manh và còn tùy thuộc từng hoàn cảnh. Tôi nghĩ mỗi con người có nhiều giai đoạn phải trải qua trong cuộc đời. Khi còn trẻ, đa số chúng ta đều xốc nổi, bồng bột, nóng tính. Tôi từng nói những điều không vừa tai mọi người nên không được yêu quý. Thời gian tôi luyện cho tôi những thay đổi tích cực, khiến tôi điềm đạm, chín chắn hơn. Giờ tôi kiệm lời, hạn chế phát ngôn về người khác bởi không muốn ai bị tổn thương.

- Ở tuổi gần 30, chị nhìn nhận cuộc sống thế nào?

- Tôi cố gắng nhìn nhận mọi thứ một cách đơn giản nhất, với một phần ngây thơ, lạc quan nhất định. Tôi đã vượt qua một chặng đường không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn với nghề hát - 11 năm. Trước đây, tôi muốn trở thành người này người kia mà không phải là chính mình. Trải qua nhiều biến cố, trong cả âm nhạc và đời sống, điều tôi muốn hướng đến hiện tại là sự bình yên trong tâm khảm. Tôi nghĩ tiền có thể mua được nhiều thứ, trừ hạnh phúc và sự bình yên. Sự tĩnh tại làm nên con người tôi hiện tại.

Ca sĩ Văn Mai Hương. Ảnh: Mr. Bill.

- Chuyện yêu đương hiện tại của chị ra sao?

- Có một đồng nghiệp từng nói: "Cảm thấy chưa bao giờ Văn Mai Hương để trái tim nghỉ ngơi". Tôi luôn trân trọng tình yêu, coi đó là thứ tình cảm thiêng liêng, cảm thấy may mắn khi yêu và được yêu. Nhờ nó, tôi thấy mình thăng hoa trong công việc. Giờ tôi đang vui, hạnh phúc trong tình yêu.

- Người như thế nào làm chị rung động, tin tưởng?

- Tôi sẽ yêu một người giống bố mình đến 70%. Tôi thích đàn ông điềm đạm, tinh tế và tất nhiên là hợp gout. Bạn bè hay trêu tôi: "Người yêu cũ của Hương mà đứng bịt khẩu trang, nhìn 10 người như một, phong cách rất giống nhau". Tôi từng thử yêu một người khác những người trước và thất bại hoàn toàn. Ngoài ra, người tôi yêu phải có sở thích, quan điểm sống tương đồng. Chẳng hạn, tôi rất thích du lịch trải nghiệm ở nước ngoài thay vì lúc nào cũng vào resort, nhảy lên taxi đi chơi. Tôi cũng đam mê ẩm thực, muốn yêu một người thích ăn đồ mình nấu. Tôi thích ở bên người lạc quan, nhìn nhận mọi thứ tích cực. Khi công việc, cuộc sống quá bận rộn, áp lực, tôi nghĩ hai người đang yêu nên mang đến cảm xúc vui vẻ, lạc quan cho nhau thay vì kéo tụt tâm trạng của đối phương.

- Những cuộc tình đã qua cho chị trải nghiệm gì để hát?

- Tôi nghĩ điều ấy được trả lời rõ nhất trong các tác phẩm tôi gửi đến khán giả. Cách tôi thể hiện những đau khổ, buồn vui trong tình yêu đều là những cảm xúc chân thật nhất. Tôi muốn hát về những điều mình đã trải nghiệm, về một người phụ nữ đã, đang và sẽ mãi yêu. Dù không may mắn trong tình cảm, tôi chưa từng mất niềm tin vào tình yêu. Tôi cảm thấy tiếng hát, con người mình có sự đau khổ, gai góc, từng trải và mạnh mẽ nhưng cũng có sự yếu đuối, tinh tế.

Văn Mai Hương hát Always Remember Us This Way Bản mashup "Ngày chưa giông bão", "Always Remember Us This Way" do Văn Mai Hương, Hòa Minzy thể hiện trong show "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" đăng tải trên Youtube đầu tháng 3, đến nay có 30 triệu lượt xem. Sau chương trình, Văn Mai Hương ra bản cover ca khúc. Youtube: Forest Studio.

- Chị nghĩ sao khi những năm gần đây, chị thể nghiệm nhiều dòng nhạc, ca khúc mới nhưng lại thành công khi hát cover?

- Tôi nghĩ đó là cái duyên. Tôi thần tượng Lady Gaga từ rất lâu, mê đắm phim A Star is Born của cô ấy và được chú ý khi cover bản nhạc phim Always Remember Us This Way. Tôi đã khóc rất nhiều khi xem phim, nhìn lại cuộc đời một nghệ sĩ và liên tưởng đến bản thân, với những vui buồn, hào quang và góc khuất. Vì thế, tôi đã hát với tất cả sự rung động. Tôi nghĩ rất khó lý giải vì sao một bài hát tiếng Anh lại đột nhiên được nhiều người tìm nghe đến vậy. Đó là sự cộng hưởng qua bản mash-up với Ngày chưa giông bão của Hòa Minzy, qua không gian âm nhạc rất thơ của chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, qua tiếng đàn, bản phối của Hứa Kim Tuyền. Dù là cover, nếu bạn hát không hay, sẽ chẳng ai đón nhận.

Còn những ca khúc mới tôi thể nghiệm vẫn có sức lan tỏa nhất định. Tôi ra mắt album Hương trong thời dịch, không quảng bá nhiều. Thế nhưng mỗi khi diễn minishow hay biểu diễn ở đại học, khán giả luôn yêu cầu tôi hát các bài trong album, nhiều bạn đã thuộc hết CD. Giờ mỗi show tôi tham gia, mọi người đăng poster lên, khoảng hai, ba ngày sau là hết vé.

Sự nghiệp của tôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tôi không phải người thảo mai, luôn nói những điều dễ nghe. Khi được đón nhận trở lại, tôi cảm thấy mình có một cơ hội lớn, cần biết quý trọng, làm những điều tốt nhất có thể.

- Là á quân của Việt Nam Idol 2010, chị nghĩ sao khi thường xuyên bị so sánh với quán quân năm đó - ca sĩ Uyên Linh?

- Tôi không ngại chuyện luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với Uyên Linh. Khi cùng là ca sĩ, sự so sánh có khi là đòn bẩy cho cả hai. Chúng tôi buộc phải làm những gì tốt nhất có thể, dù dòng nhạc, đối tượng khán giả khác nhau. Tôi thích Uyên Linh bởi con người chị hòa quyện giữa sự trưởng thành và ngây thơ. Chị Linh điệu, nữ tính còn tôi thì rất đàn ông. Những lúc gặp nhau, tôi hay trêu: "Khiếp, bà điệu quá". Chị ấy lại trả lời: "Giờ không điệu thì tao còn gì đâu?".

Uyên Linh, Văn Mai Hương song ca hit của Lady Gaga Uyên Linh, Văn Mai Hương song ca bài "Shallow" của Lady Gaga trong chương trình hồi tháng 4. Video: Thanh Hương.

- Có người thành công nhờ giọng hát nhưng cũng có trường hợp giọng hát không phải yếu tố quyết định. Chị nghĩ gì về điều này?

- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất của một ca sĩ là phải hát được, hát tốt, hát hay ca khúc của mình, đồng thời có thể trình diễn live. Ông trời rất công bằng, người được ban cho giọng hát, người có nhan sắc, người khác lại có sự thông minh, nhạy bén. Mỗi người đều có mục đích khác nhau khi đến công việc này, và mục đích ấy sẽ dẫn đến kết quả tương xứng. Với riêng tôi, tôi là người được học nhạc từ nhỏ, đến với nghề vì đam mê. Tôi chỉ có giọng hát nên cứ cố gắng rèn giũa vốn liếng ấy của mình mà thôi.

Tôi thấy mọi người cùng đi hát với mình từ hơn 10 năm trước, nay đều có vị trí, với số lượng khán giả, bài hit nhất định. Điều đó khiến tôi có thêm động lực phấn đấu. Tôi thích Bùi Anh Tuấn, Trúc Nhân, Bích Phương - những người có thành tựu, phong cách riêng, làm nghề đàng hoàng và chăm chỉ.

- Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chị cảm thấy tiếc nuối điều gì?

- Mất mát lớn nhất là thời gian bên gia đình. Khi 16 tuổi, trong khi các bạn vẫn ở bên bố mẹ, tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Bù lại, tôi tự lập sớm nên mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn tham gia Vietnam Idol 2010. 11 năm qua, có những tiếc nuối rất nhỏ thoáng qua nhưng đến hiện tại, điều đó không còn quan trọng. Nếu không có nỗi buồn, chúng ta làm sao biết trân quý hạnh phúc. Hiện tại, tôi mong gia đình luôn hạnh phúc, bình yên. Tôi đang ở tuổi sung sức, muốn cống hiến nhiều sản phẩm tốt cho khán giả và tất nhiên là ngày một hát hay hơn.

