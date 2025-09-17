Vận hành tàu khách đưa đón công chức ở Hải Phòng

Từ ngày 22/9, ngành đường sắt sẽ thí điểm một đôi tàu phục vụ khoảng 300 công chức, người lao động trên tuyến Hải Dương - Hải Phòng hàng ngày.

Đôi tàu ký hiệu HP15/HP16 có 5-8 toa ghế ngồi mềm, mỗi toa 64 chỗ, thời gian chạy khoảng 1 giờ 15 phút.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trò chuyện cùng hành khách đi tàu khi kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho việc đưa đón cán bộ, công chức bằng tàu hỏa. Ảnh: Lê Tân

Buổi sáng, tàu HP15 xuất phát từ ga Hải Dương lúc 6h, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý (phường Hồng Bàng) lúc 6h55 và đến ga Hải Phòng lúc 7h10.

Buổi chiều, tàu HP16 khởi hành từ ga Hải Phòng lúc 17h15, dừng tại ga Thượng Lý lúc 17h25 và đến ga Hải Dương lúc 18h20.

Vé khứ hồi có giá 55.000 đồng. Nhóm khách mua 4 vé sẽ được tính tiền 3. Thành phố Hải Phòng bố trí thêm xe buýt kết nối từ ga tới nơi làm việc và ngược lại.

Ga Hải Phòng cách ga Hải Dương gần 50 km, thời gian di chuyển đường bộ trên quốc lộ 5 khoảng 1 giờ 20 phút.

Ga Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Đầu tháng 7, ngành đường sắt từng bố trí đôi tàu phục vụ công chức tuyến Đồng Hới (Quảng Bình cũ) - Đông Hà (Quảng Trị), nhưng phải dừng do ít khách.

Đoàn Loan