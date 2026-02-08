Van Dijk trần tình về sự sa sút của Liverpool

AnhTrước trận đấu Man City ở Ngoại hạng Anh, đội trưởng Virgil van Dijk thừa nhận Liverpool đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy khó khăn, và nhấn mạnh tầm quan trọng của tấm vé dự Champions League.

Trong cuộc phỏng vấn với cựu danh thủ Gary Neville trên Sky Sports ngày 7/2, Van Dijk không tìm cách né tránh thực tế Liverpool đang trải qua mùa giải đầy thử thách. Trước vòng 25, họ lần lượt xếp sau Man City 8 điểm và Arsenal tới 14 điểm, gần như không còn hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Theo trung vệ người Hà Lan, không thể quy toàn bộ sự sa sút của Liverpool vào một nguyên nhân cụ thể. "Bạn không thể đổ lỗi cho một yếu tố duy nhất", anh nói. "Đó là sự chuyển giao, cường độ thi đấu, khả năng ra quyết định, đôi khi còn là may mắn - một phần không thể thiếu của bóng đá. Có những trận mọi thứ đứng về phía chúng tôi, và cũng có những trận thì không".

Virgil van Dijk trong buổi trả lời phỏng vấn Gary Neville trên Sky Sports.

Van Dijk thừa nhận giai đoạn đầu mùa giải Liverpool thường xuyên rơi vào thế bất lợi, và điều đó kéo theo sự thiếu ổn định trong suốt chiến dịch. "Đây là một quá trình mà chúng tôi phải vượt qua, cả ở góc độ cá nhân lẫn tập thể", anh nhấn mạnh.

Theo đội trưởng người Hà Lan, cường độ thi đấu dày đặc là thách thức lớn với toàn đội. Anh cũng nhấn mạnh một đội bóng không chỉ có 11 cầu thủ trên sân, mà cần tới 14–15 người sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. "Việc phải chơi ba đến bốn ngày một trận, Champions League, di chuyển liên tục, yêu cầu thể lực cao, nhưng quan trọng không kém là yếu tố tâm lý", trung vệ 34 tuổi phân tích. "Mỗi người đều đối diện với những vấn đề riêng theo cách khác nhau. Tôi cố gắng giúp tất cả, vì tôi muốn điều tốt nhất cho CLB và cho các cầu thủ".

Sự thiếu ổn định, theo Van Dijk, là điều khó chấp nhận với một đội bóng vốn quen với chiến thắng như Liverpool. Trên phương diện cá nhân, việc thường xuyên đứng ở phía thua cuộc khiến anh cảm thấy thực sự đau đớn. "Điều đó hiếm khi xảy ra trong phần lớn sự nghiệp của tôi tại Liverpool. Chúng tôi từng rất ổn định, còn bây giờ lại có những trận chơi tốt rồi đột ngột sa sút. Đó là điều cả đội phải nhìn nhận và cải thiện cùng nhau", anh nói.

Virgil van Dijk chia vui cùng Ibrahima Konate và Hugo Ekitike trong trận Liverpool thắng Brighton tại Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh ngày 13/12/2025. Ảnh: Liverpoolecho

Vị trí hiện tại của Liverpool gây bất ngờ, nhất là khi họ vừa vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước và bỏ ra hơn 600 triệu USD để chiêu mộ nhiều ngôi sao hè 2025. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là sự hòa nhập không đúng kỳ vọng của Florian Wirtz, Hugo Ekitike hay Alexander Isak.

Van Dijk thừa nhận thực tế này, nhưng cho rằng đó chỉ là một phần và nhấn mạnh áp lực thi đấu với tư cách nhà vô địch. "Ngay cả những người đã ở đây lâu năm cũng phải đối mặt với áp lực của việc là nhà vô địch Ngoại hạng Anh", trung vệ người Hà Lan nói. "Áp lực đi kèm rất lớn. Giữ được chức vô địch chưa bao giờ là điều dễ dàng. Chúng tôi không làm được điều đó lần trước, và mùa này cũng vậy".

Khi được hỏi liệu Liverpool có cần suất dự Champions League mùa tới hay không, Van Dijk trả lời dứt khoát: "100%. Tôi muốn chơi Champions League, và mọi cầu thủ khác cũng vậy". Trung vệ người Hà Lan thừa nhận đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh anh bước vào năm cuối hợp đồng.

Van Dijk cũng tin Liverpool vẫn có thể gặt hái thành công mùa này, bởi sau tất cả những khó khăn, chấn thương và vấn đề đầu mùa, đội bóng của anh vẫn đang cạnh tranh ở Champions League và Cup FA. "Điều quan trọng là phải tìm lại sự ổn định, tiếp tục nỗ lực và tận hưởng việc được đại diện cho CLB", anh khẳng định.

Van Dijk gia nhập Liverpool năm 2018 với giá gần 100 triệu USD - kỷ lục với một hậu vệ lúc bấy giờ và lập tức trở thành trụ cột không thể thay thế. Trung vệ Hà Lan đã chơi 353 trận trên mọi đấu trường, thậm chí ghi 31 bàn và kiến tạo 16 lần, góp công lớn giúp Liverpool đoạt 9 danh hiệu, trong đó có hai Ngoại hạng Anh và một Champions League.

Virgil van Dijk (trái) và Wayne Rooney bình luận sau trận Liverpool thắng Real 1-0 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh, tại Champions League tối 4/11/2025.

Nhắc lại cuộc tranh luận với Wayne Rooney, Van Dijk cho rằng các cựu cầu thủ khi làm bình luận viên cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Theo anh, chỉ trích là điều bình thường trong bóng đá và nên tồn tại, nhưng đôi khi nó trở thành những chủ đề gây chú ý, được nói ra để gây phản ứng mà không nghĩ đến tác động tâm lý, đặc biệt với cầu thủ trẻ.

Theo đội trưởng Liverpool, mạng xã hội càng khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. "Khi chơi tốt, các cầu thủ trẻ sẽ đọc lời khen. Nhưng khi chơi tệ, họ có thể bị công kích khắp nơi, và điều đó thực sự ảnh hưởng. Tôi đã chứng kiến điều này trong quá khứ và cả hiện tại", anh nói. "Với tiêu đề giật gân, mọi thứ sẽ tệ hơn. Tôi nghĩ các cựu danh thủ, những người từng trải qua mọi áp lực, có trách nhiệm bảo vệ thế hệ sau".

Sắp bước sang tuổi 35 và chỉ còn 18 tháng hợp đồng, Van Dijk thừa nhận đã nghĩ đến tương lai, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể. Anh loại trừ khả năng sớm trở thành bình luận viên hay HLV, mà muốn truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Van Dijk cho biết anh thường xuyên làm việc với học viện Liverpool và tổ chức giải trẻ U13. "Tôi biết những điều đó có ý nghĩa thế nào với các cầu thủ trẻ, và tôi thực sự thích điều đó. Nhưng vẫn còn nhiều thời gian để tính tiếp", anh kết thúc buổi phỏng vấn.

Hồng Duy (theo Sky Sports)