Ngoại hạng Anh giành thêm suất dự Champions League

Trận Arsenal thắng Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League giúp Ngoại hạng Anh sẽ có ít nhất 5 đội bóng dự giải đấu số một châu Âu cấp CLB mùa tới.

Với việc tăng số đội tham dự Champions League từ 32 lên 36, UEFA trao thêm suất cho hai giải đấu có thành tích tổng thể tốt nhất ở ba Cup châu Âu, là Champions League, Europa League và Conference League.

Trong suốt mùa giải, Ngoại hạng Anh dẫn đầu bảng "Suất Hiệu Suất Châu Âu" (EPS) khi tất cả 9 đội bóng đều tiến vào vòng 1/8. Dù chỉ có 5 đội vào tứ kết, điểm hệ số tích lũy từ vòng bảng giúp Anh giữ vị trí dẫn đầu.

Các cầu thủ Arsenal mừng bàn của Kai Haverz trong trận thắng Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Jose Alvalade, Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 7/4/2026. Ảnh: AP

Tính đến ngày 7/4, Anh dẫn đầu bảng hệ số UEFA với 25.013 điểm, kế đến lần lượt là Tây Ban Nha (20.281), Đức (19.714), Bồ Đào Nha (18.900) và Italy (18.714). Mỗi quốc gia được cộng điểm dựa trên thành tích của các CLB tại Champions League, Europa League và Conference League. Tổng điểm sẽ được chia cho số đội tham dự châu Âu, xác định vị trí trung bình trên bảng thứ bậc.

Trong đó, mỗi trận thắng được 2 điểm, hòa 1 điểm, thua không cộng điểm. Ngoài ra, các đội còn nhận điểm thưởng dựa trên vị trí vòng bảng và tiến sâu vào các vòng knock-out. Điểm thưởng tại Champions League cao hơn hẳn so với hai giải còn lại: đội dẫn đầu vòng bảng Champions League nhận 12 điểm, so với 6 điểm tại Europa League và 4 điểm tại Conference League.

Việc Arsenal thắng Sporting 1-0 ở lượt đi tứ kết Champions League giúp Ngoại hạng Anh đảm bảo vị trí trong top 2 bảng EPS. Nhờ đó, CLB đứng thứ năm Ngoại hạng Anh sẽ giành vé dự giải đấu số một châu Âu cấp CLB mùa tới.

Tây Ban Nha đang là ứng viên sáng giá cho vị trí còn lại trong top 2, khi bỏ xa Đức và Bồ Đào Nha. Nhưng Bundesliga vẫn còn cơ hội vượt lên, khi Bayern thắng Real 2-1 ở tứ kết lượt đi Champions League, trong khi Freiburg đối đầu Celta Vigo ở Europa League. Mùa trước, Ngoại hạng Anh và La Liga cũng giành hai vị trí dẫn đầu bảng EPS để giành thêm suất dự Champions League.

Ngoại hạng Anh vẫn có thể có tới 7 đội dự Champions League mùa tới nếu Aston Villa hoặc Nottingham Forest vô địch Europa League, bởi danh hiệu này đảm bảo suất trực tiếp.

Nếu Liverpool không cán đích trong top 5 Ngoại hạng Anh nhưng vô địch Champions League, họ vẫn góp mặt mùa tới với tư cách ĐKVĐ. Trong trường hợp cả hai CLB vô địch Cup châu Âu và đứng thứ năm và sáu Ngoại hạng Anh, đội xếp thứ bảy cũng được dự Champions League.

Hiện Arsenal (70 điểm) chắc chắn cán đích trong top 5, cùng với Man City (61), Man Utd (55) và Aston Villa (54) có vị trí thuận lợi để giành vé dự Champions League thông qua bảng xếp hạng.

Hồng Duy (theo BBC, Sky Sports)