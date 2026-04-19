Van Dijk giúp Liverpool thắng ở phút bù

AnhTrung vệ đội trưởng Virgil van Dijk ghi bàn ở phút bù thứ 10, giúp Liverpool thắng Everton 2-1 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Khác biệt tới khi trận đấu chuẩn bị bước sang phút bù giờ thứ 11 - cũng là phút bù giờ cuối cùng. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Dominik Szoboszlai treo bổng vào giữa vòng cấm. Van Dijk, dù bị trung vệ James Tarkowski theo sát và thậm chí kéo áo, vẫn có thể bật nhảy đánh đầu tung lưới thủ thành Jordan Pickford, ấn định chiến thắng 2-1.

Đây là lần thứ sáu Liverpool ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90 trở đi trước Everton tại Ngoại hạng Anh - thông số tốt nhất mà một CLB có được trước một đối thủ trong lịch sử giải đấu. Họ cũng trở thành đội đầu tiên thắng trận tại 60 sân vận động khác nhau ở Ngoại hạng Anh, cho thấy sự ổn định và bản lĩnh khi thi đấu xa nhà.

Pha lập công của Van Dijk còn mang ý nghĩa lịch sử, khi giúp Liverpool thắng trận derby Merseyside đầu tiên tại sân Hill Dickinson. Đây là sân nhà mới của Everton kể từ mùa 2025-2026, thay thế Goodison Park.

Quan trọng hơn, chiến thắng 2-1 giúp Liverpool xây chắc vị trí thứ 5 với 55 điểm, vị trí đủ giúp họ giành vé dự Champions League mùa tới, bỏ xa Chelsea tới bảy điểm, khi mùa giải còn bảy vòng.

