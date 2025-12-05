Van Dijk bị chê không làm tròn vai đội trưởng

AnhCựu danh thủ Steve Nicol cho rằng trung vệ Virgil van Dijk phải chịu trách nhiệm lớn trong trận Liverpool hòa Sunderland 1-1 ở vòng 14 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Anfield tối 3/12, Liverpool tiếp tục thi đấu nhạt nhòa và bị thủng lưới trước vì sai lầm của Virgil van Dijk. Trung vệ Hà Lan chuyền hỏng ở sân nhà, để Le Fee cướp bóng và chuyền cho Chemsdine Talbi. Cầu thủ này dẫn hai nhịp rồi dứt điểm từ 25 mét, đưa bóng chạm chính Van Dijk đổi hướng, giúp Sunderland mở tỷ số.

Sau đó, Liverpool may mắn gỡ hòa khi cú sút của Florian Wirtz đập chân Nordi Mukiele đổi hướng, được tính là pha đá phản của hậu vệ Sunderland.

"Tôi không chê Van Dijk nhiều mùa này, nhưng hôm nay thì không thể bênh được. Cậu ấy phải chịu phần lớn trách nhiệm", Nicol nói trên EPSN.

Chemsdine Talbi dứt điểm chạm người Virgil van Dijk đang quay lưng, giúp Sunderland mở tỷ số trong trận hòa Liverpool trên sân Anfield, Merseyside, Anh ngày 3/12/2025. Ảnh: Shutterstock

Nicol, sinh năm 1961, là cựu hậu vệ phải người Scotland, khoác áo Liverpool giai đoạn 1981-1994, giành 5 chức vô địch Anh, ba Cup FA và một Cup C1 châu Âu. Sau khi rời Anfield, Nicol thi đấu cho nhiều CLB Anh trước khi sang Mỹ làm HLV và hiện là bình luận viên của ESPN.

Cựu danh thủ người Scotland phân tích pha bóng dẫn tới bàn thua của Liverpool. "Van Dijk chuyền vào vị trí McAllister nhưng đồng đội không đọc được ý đồ. Khi mắc lỗi, đáng lẽ cậu ấy phải lao lên để sửa sai", ông nói. "Tuy nhiên, thay vì chủ động áp sát, cậu ấy lại lùi về, dù Kerkes đã bó vào trung lộ hỗ trợ. Khi Talbi sút, Van Dijk cũng không đưa chân chắn, mà chỉ xoay người. Cậu ấy làm sai mọi thứ".

Nicol cũng cho rằng Van Dijk mắc lỗi khiến Liverpool suýt thủng lưới ở phút bù giờ thứ tư. Thủ môn Robin Roefs phất bóng dài để Wilson Isidor thoát xuống, vượt qua cả Alisson rồi sút vào khung thành trống. Nhưng cầu thủ vào thay người Federico Chiesa nỗ lực đeo bám và chạy về kịp thời giải nguy trước vạch vôi.

"Nếu muốn dâng cao, trước tiên bạn phải chắc chắn hàng thủ phía sau đã ổn. Nhưng Van Dijk chỉ ung dung bước lên, không quan sát gì", Nicol cho biết. "Đội trưởng phải là người tổ chức và nêu gương. Tối nay, Van Dijk đã không làm được điều đó".

Wilson Isidor vượt qua Alisson rồi dứt điểm, nhưng bị Federico Chiesa cản trước vạch vôi. Ảnh: Shutterstock

Kết quả hòa 1-1 kéo dài chuỗi phong độ nhạt nhòa của Liverpool. Từ khi thắng Tottenham 5-1 hồi cuối tháng 4 và đủ điểm đăng quang Ngoại hạng Anh, đội bóng của Arne Slot chỉ giành 23 điểm qua 18 trận tại giải. Họ cũng chỉ thắng ba trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và không thắng ba trận gần nhất tại Anfield.

Slot thừa nhận Liverpool đã mất đi phần nào sự đáng sợ tại Anfield. "Không phải Anfield mất đi sự đặc biệt, nhưng rõ ràng các đội đến đây giờ tin rằng họ có thể giành kết quả tốt", nhà cầm quân người Hà Lan nói. "Và thực tế mùa này đã cho thấy điều đó. Ngay cả những trận chúng tôi thắng, kết quả cũng không hề dễ dàng, vô tình khiến đối thủ thêm tự tin rằng họ có cơ hội trước Liverpool".

Ở vòng 15 Ngoại hạng Anh ngày 7/12, Liverpool sẽ làm khách trên sân Leeds - CLB vừa thắng Chelsea 3-1.

Hồng Duy tổng hợp