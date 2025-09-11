Vai trò của sắt trong phát triển toàn diện của trẻ nhỏ

Sắt tham gia hình thành hồng cầu, vận chuyển oxy, đồng thời hỗ trợ não bộ và miễn dịch, giữ vai trò thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Meiji, sắt là một trong những vi chất giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Khoáng chất này tham gia trực tiếp vào việc hình thành hồng cầu, vận chuyển oxy và hỗ trợ não bộ hoàn thiện chức năng.

Theo đó, sắt là thành phần quan trọng của hemoglobin – loại protein trong hồng cầu đảm nhận nhiệm vụ đưa oxy từ phổi tới các mô. Khi cơ thể không được bổ sung đủ sắt, quá trình sản xuất hồng cầu bị gián đoạn, dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt.

Không chỉ gắn liền với sự tăng trưởng thể chất, sắt còn có vai trò đặc biệt với sự phát triển trí tuệ. Đây là dưỡng chất tham gia vào quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, từ đó hỗ trợ khả năng học hỏi, ghi nhớ. Hệ miễn dịch cũng bị tác động rõ rệt: trẻ thiếu sắt thường dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, cảm cúm. Ngoài ra, sắt góp phần cung cấp năng lượng, thúc đẩy chiều cao và duy trì cân nặng ổn định cho trẻ.

Sắt giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Ảnh: Meiji

Nhu cầu sắt của trẻ thay đổi theo từng độ tuổi và giai đoạn phát triển. Theo Bộ Y tế - Viện Dinh dưỡng, với mức hấp thu sắt trung bình 10%, trẻ từ một đến hai tuổi cần khoảng 5,4 mg sắt mỗi ngày; nhóm 3 đến 5 tuổi cần 5,5 mg; từ 6 đến 7 tuổi tăng lên 7,2 mg; nhóm 8 đến 9 tuổi cần 8,9 mg và trẻ từ 10 đến 11 tuổi cần khoảng 11,3 mg sắt mỗi ngày. Trong 6 tháng đầu đời, trẻ bú mẹ hoàn toàn thường không thiếu sắt vì đã được dự trữ từ trong thai kỳ. Tuy nhiên, từ sau 6 tháng, nguồn dự trữ này giảm mạnh, trẻ bắt đầu cần bổ sung sắt từ thực phẩm.

Sắt có mặt trong cả thực phẩm động vật lẫn thực vật, trong đó sắt từ động vật thường dễ hấp thu hơn. Vì vậy, cha mẹ nên cho trẻ ăn đa dạng để đảm bảo hiệu quả. Thịt đỏ như bò, lợn là nguồn giàu sắt heme, dễ hấp thu, có thể chế biến dạng hầm mềm để trẻ dễ ăn. Gan động vật (gan gà, gan heo) cũng chứa hàm lượng sắt cao, song chỉ nên dùng 1 - 2 lần mỗi tuần để tránh dư thừa vitamin A và cần chọn nguồn an toàn. Các loại cá có dầu như cá hồi, cá ngừ, cá thu vừa giàu omega-3 vừa cung cấp thêm sắt, giúp bữa ăn phong phú hơn.

Bên cạnh đó, rau xanh như rau dền, rau bina, cải ngọt hay các loại đậu, hạt (đậu nành, đậu lăng, mè, hạt bí...) cũng bổ sung sắt thực vật cùng chất xơ và đạm. Tuy nhiên, sắt từ thực vật khó hấp thu hơn, nên kết hợp cùng thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, dâu tây, cà chua để tăng hiệu quả.

Mẹ nên chọn lựa đa dạng các loại thực phẩm từ nhiều nguồn khác nhau giúp trẻ hấp thu sắt tốt đa. Ảnh: Vecteezy

Ngoài ra, cha mẹ có thể ưu tiên bổ sung các loại sữa có chứa sắt cho trẻ. Trong đó, Meiji Kids Formula là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho trẻ từ 3 tuổi đến 10 tuổi của thương hiệu Meiji Nhật Bản. Trẻ chỉ cần uống hai cốc (khoảng 400ml) mỗi ngày, có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị về sắt.

Sản phẩm còn bổ sung canxi hỗ trợ tăng chiều cao và phát triển hệ cơ xương khớp; hỗ trợ phát triển trí não do có chứa DHA và milkphospholipid; tăng cường hệ miễn dịch nhờ hệ dưỡng chất vitamin A, vitamin D và kẽm. Meiji Kids Formula còn bổ sung FOS - một chất xơ hòa tan hỗ trợ tăng lợi khuẩn đường ruột bifidus nhằm cải thiện tình trạng phân.

Meiji Kids Formula là một nguồn bổ sung sắt theo chuẩn khuyến nghị về nhu cầu dinh dưỡng. Ảnh: Meiji Nhật Bản

Các chuyên gia Meiji khuyên cha mẹ cần chú ý đến nhu cầu sắt ở từng độ tuổi và bổ sung hợp lý qua chế độ ăn giàu sắt đa dạng. Việc kết hợp thông minh giữa các thực phẩm giàu sắt cùng nguồn vitamin C sẽ giúp trẻ hấp thu tối ưu, hỗ trợ phòng ngừa tình trạng thiếu máu và nâng cao sức khỏe cho trẻ.

Vai trò của sắt trong phát triển toàn diện của trẻ nhỏ Chuyên gia Meiji chia sẻ về tầm quan trọng của sắt với sự phát triển của trẻ. Video: Meiji

Hải My