Vai trò của DHA trong 1.000 ngày đầu đời của trẻ

DHA đóng vai trò thiết yếu trong 1.000 ngày đầu đời, khi não bộ trẻ phát triển mạnh, tạo nền tảng cho trí não, thị giác và khả năng nhận thức.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI), trong 1.000 ngày đầu đời, tính từ khi mang thai đến khi trẻ tròn hai tuổi, não bộ phát triển với tốc độ vượt bậc, đặt nền tảng cho trí tuệ và khả năng học hỏi suốt cuộc đời. Cụ thể, khi mới sinh, não trẻ chỉ đạt khoảng 25% trọng lượng não người trưởng thành; đến hai tuổi đạt khoảng 77%. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy dinh dưỡng trong giai đoạn vàng này đóng vai trò quan trọng, trong đó DHA là dưỡng chất thiết yếu giúp hỗ trợ phát triển trí não và thị giác của trẻ trong những năm đầu đời

Sự tích lũy DHA trong não thai nhi diễn ra mạnh trong tam cá nguyệt thứ ba và tiếp tục kéo dài trong những năm đầu đời. Giai đoạn này, thai nhi nhận DHA chủ yếu từ mẹ thông qua nhau thai. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng của mẹ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thần kinh của trẻ, theo Nhà xuất bản MDPI. Các tổ chức khoa học quốc tế cũng đưa ra khuyến nghị về việc bổ sung DHA trong thai kỳ. EFSA (Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu) xác nhận phụ nữ mang thai và cho con bú nên bổ sung khoảng 200mg DHA mỗi ngày nhằm hỗ trợ sự phát triển não bộ và thị giác của thai nhi.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu theo dõi dài hạn cũng cho thấy việc bổ sung DHA trong thai kỳ có thể giúp cải thiện tình trạng DHA của mẹ và hỗ trợ sự phát triển nhận thức của trẻ những năm đầu đời.

Thai nhi nhận DHA chủ yếu từ mẹ thông qua nhau thai. Ảnh: Vecteezy

Bộ não của trẻ trong những năm đầu đời hình thành hàng triệu kết nối thần kinh (synapse) mỗi giây. Các kết nối này tạo nên mạng lưới phức tạp cho ghi nhớ, tư duy, cảm xúc và học hỏi. Các chuyên gia dinh dưỡng nhi khoa gọi đây là "cửa sổ cơ hội" để xây dựng nền tảng trí tuệ cho trẻ. Trong thời gian này, dinh dưỡng không chỉ giúp trẻ phát triển thể chất mà còn ảnh hưởng trực tiếp sự phát triển của hệ thần kinh và não bộ.

Một trong số các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển não bộ là axit docosahexaenoic (DHA), một axit béo chuỗi dài thuộc nhóm Omega 3 - thành phần cấu trúc thiết yếu của hệ thần kinh trung ương. DHA tập trung với hàm lượng cao trong chất xám của não bộ và võng mạc mắt, nơi đảm nhiệm các chức năng nhận thức và thị giác.

Theo nhiều nghiên cứu sinh học thần kinh, DHA tham gia vào quá trình hình thành màng tế bào thần kinh, giúp tăng tính linh hoạt của màng tế bào và hỗ trợ dẫn truyền tín hiệu giữa các nơron. Nhờ đó, DHA có thể góp phần hỗ trợ khả năng ghi nhớ, tập trung và học hỏi của trẻ nhỏ.

Trí thông minh của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Ảnh: Vecteezy

Mặt khác, trí thông minh của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, môi trường giáo dục và chế độ dinh dưỡng. Trong đó, dinh dưỡng là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển tiềm năng trí tuệ. Trong chế độ ăn uống hàng ngày, DHA có thể được cung cấp từ nhiều nguồn thực phẩm như cá biển, cá hồi, cá thu, trứng hoặc các thực phẩm tăng cường Omega 3. Việc đảm bảo cung cấp đầy đủ DHA từ thai kỳ đến những năm đầu đời không chỉ hỗ trợ não bộ và thị giác mà còn giúp trẻ tăng khả năng quan sát, học hỏi và khám phá.

Phụ huynh tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để chọn giải pháp phù hợp cho con.

