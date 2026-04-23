Vai người thứ ba trong 'Bóng ma hạnh phúc' gây phản ứng

Vai Như Trang trong "Bóng ma hạnh phúc", do Ngân Hòa đảm nhận, khiến người xem phản ứng về cách nhân vật xen vào cuộc hôn nhân của người khác.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tác phẩm phát sóng trên truyền hình giữa tháng 3, nội dung kể về hôn nhân của Thanh Mai (Lê Phương) và Hoàng Dũng (Lương Thế Thành). Đời sống vợ chồng rạn nứt khi người chồng có mối quan hệ ngoài luồng với Như Trang (Ngân Hòa) - con gái của người bạn quá cố, được Thanh Mai cho sống chung nhà. Ở diễn biến mới nhất, Như Trang có thái độ thách thức khi hẹn hò con trai của họ, đồng thời yêu cầu người tình ly hôn vợ.

Trích đoạn Như Trang yêu cầu Hoàng Dũng ly hôn vợ trong tập 33 'Bóng ma hạnh phúc' Trích đoạn Như Trang yêu cầu Hoàng Dũng ly hôn vợ trong tập 33 "Bóng ma hạnh phúc". Video: THVL

Nhiều khán giả cho rằng vai Như Trang bị đẩy theo hướng cực đoan, biểu cảm và cách hành xử mang cảm giác kịch tính quá đà. Trên nhóm bình luận về bộ phim có hơn 190 nghìn thành viên, tài khoản Hoàng Quỳnh Hoa viết: "Xem mà thấy ức chế vì cách Như Trang hành xử để tạo mâu thuẫn. Ngoài đời không chắc có người như thế này, còn trong phim lại trở nên thái quá".

Khán giả Hiền Đặng cho rằng cách khai thác nhân vật khiến nhiều tình huống thiếu tự nhiên, chẳng hạn phân đoạn Như Trang tỏ vẻ mỉa mai trước lời khuyên của nhân vật Thanh Mai, hay lúc cô chủ động bộc lộ tình cảm với Hoàng Dũng trước sự chứng kiến của gia đình anh.

Một trong những phân cảnh được người xem nhắc đến nhiều là khi Như Trang làm việc trong bếp nhà vợ chồng Hoàng Dũng, sau đó có cử chỉ thân mật với nam chính. Thay vì ngồi làm việc, cô đứng thao tác với laptop đặt trên bàn bếp, thu hút sự chú ý của Dũng. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, trong đó nhiều ý kiến cho rằng tư thế của nhân vật phô trương yếu tố gợi cảm.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cho rằng diễn biến tâm lý nhân vật ở mức chấp nhận được. Theo khán giả Trần Hà Thu, nữ phụ lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, mang nỗi ám ảnh về thiếu thốn nên luôn muốn đổi đời, dùng nhan sắc và tuổi xuân để quyến rũ Hoàng Dũng. Vì vậy, những hành động của nhân vật dù gây tranh luận vẫn có thể hiểu được từ bối cảnh câu chuyện. Cô nói: "Hiếm khi xem một bộ phim nặng nề như vậy mà vẫn muốn theo dõi tiếp để biết kết cục ra sao. Nhiều tình tiết đặt ra nhiều câu hỏi về giới hạn hành vi của các nhân vật". Số khác cho rằng nếu tác phẩm bổ sung thêm yếu tố hài hước, mạch phim có thể cân bằng và dễ tiếp cận hơn.

Trích đoạn Như Trang và Thanh Mai cãi nhau trong tập 30 'Bóng ma hạnh phúc' Trích đoạn Như Trang và Thanh Mai cãi nhau ở tập 30. Video: THVL

Diễn xuất của Ngân Hòa thiên về hướng nhấn mạnh cảm xúc. Cô xây dựng hình ảnh Như Trang với sự chuyển biến từ vẻ ngoài mềm mỏng sang những biểu hiện sẵn sàng đối đầu vợ của người tình. Ở các phân đoạn cao trào, cách nhấn nhá ánh mắt, biểu cảm và lời thoại làm nổi bật toan tính. Dù vậy, cách thể hiện này còn mang tính cường điệu.

Ngân Hòa cho biết bất ngờ khi vai diễn của cô nhận nhiều sự chú ý. Theo diễn viên, khi nhận vai, cô tập trung truyền tải cảm xúc nhân vật, chưa kỳ vọng tạo hiệu ứng. Do đó, những phản ứng của khán giả cho thấy nhân vật tạo được sự kết nối nhất định với người xem.

Cô học hỏi nhiều kỹ năng từ các đồng nghiệp như Lương Thế Thành và Lê Phương. Trong quá trình ghi hình, diễn viên quan sát cách họ xử lý cảm xúc, duy trì năng lượng trong từng cảnh quay. "Mỗi dự án là cơ hội để tôi trau dồi kỹ năng và hoàn thiện bản thân. Tôi luôn lắng nghe các góp ý để điều chỉnh cách thể hiện trong tương lai", cô nói.

Tạo hình nhân vật của Ngân Hòa trong "Bóng ma hạnh phúc". Ảnh: THVL

Ngân Hòa, 30 tuổi, từng theo học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, sau đó hoạt động nghệ thuật. Ngân Hòa từng góp mặt trong một số dự án phim như Vua bánh mỳ, Giấc mơ của mẹ, Trại hoa đỏ, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay.

Diễn viên ghi hình Bóng ma hạnh phúc từ tháng 9 đến tháng 11/2024, khi đang điều trị suy thận. Dù đối mặt vấn đề sức khỏe, cô cho biết cố gắng hoàn thành vai diễn để không ảnh hưởng đến êkíp. Bên cạnh đó, cô ưu tiên ăn uống điều độ và giữ tinh thần ổn định.

Hiện bệnh tình của Ngân Hòa ổn định hơn so với trước, nhưng cần theo dõi và điều trị lâu dài. Diễn viên nói quá trình chữa bệnh giúp cô trưởng thành trong suy nghĩ, nhận ra sức khỏe là nền tảng để có thể hoàn thành tốt công việc. Cô học cách lắng nghe cơ thể, không ép bản thân quá sức.

