Phim 'Bóng ma hạnh phúc' gây tranh luận

Nhiều khán giả cho rằng "Bóng ma hạnh phúc" - do Lê Phương, Lương Thế Thành đóng chính - kịch tính quá mức về mối quan hệ tay ba.

Phim truyền hình của đạo diễn Nguyễn Dương phát sóng giữa tháng 3, khai thác đề tài gia đình trong bối cảnh xã hội hiện đại. Phim xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Thanh Mai (Lê Phương) và Hoàng Dũng (Lương Thế Thành). Thanh Mai chọn từ bỏ sự nghiệp để lui về làm nội trợ, toàn tâm chăm sóc gia đình. Biến cố xảy đến khi cô cho Như Trang (Ngân Hòa) - con gái của người bạn quá cố - sống chung nhà. Từ đây, mối quan hệ giữa các nhân vật rơi vào vòng xoáy rạn nứt khi Hoàng Dũng ngoại tình với Như Trang.

Trích đoạn phim 'Bóng ma hạnh phúc' Trích đoạn phim "Bóng ma hạnh phúc", hiện tác phẩm phát sóng đến tập 27. Video: THVL

Dù câu chuyện không mới, bộ phim gây chú ý do cách triển khai nội dung. Mối quan hệ vụng trộm của Hoàng Dũng và Như Trang diễn ra tại nơi làm việc lẫn ở nhà. Trong khi nữ chính lo toan cho gia đình, chồng cô âm thầm chi tiền, thuê căn hộ riêng để duy trì mối quan hệ ngoài luồng. Ở diễn biến mới, Thanh Mai nghi ngờ và quyết định để Như Trang chuyển ra ngoài sống riêng, thậm chí chu cấp chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, Hoàng Dũng vẫn lén lút qua lại với tình nhân.

Trong một phân đoạn, Thanh Mai thể hiện sự quan tâm nhưng Như Trang tỏ thái độ coi thường trước những lời khuyên của cô. Nhân vật nữ phụ được xây dựng với quan điểm sống thực dụng, sẵn sàng đạt được điều mình muốn mà không quan tâm đúng sai. Bên cạnh đó, Hoàng Dũng là hình mẫu người đàn ông thiếu bản lĩnh trước cám dỗ. Nhân vật trượt dài trong những lựa chọn mang tính bản năng, bất chấp chuẩn mực đạo đức.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng bộ phim lạm dụng yếu tố kịch tính, cài cắm tình huống thiếu hợp lý và kéo dài mâu thuẫn một cách khiên cưỡng. Một tài khoản tên Huỳnh Như bình luận: "Xem phim mà nhiều lúc thấy rất ức chế, không phải vì kịch bản xoay quanh câu chuyện ngoại tình mà vì nhiều chi tiết bị đẩy lên quá mức". Tài khoản khác viết: "Tôi thương nhân vật Thanh Mai nhưng cũng sốt ruột vì cô ấy quá cam chịu. Cảm giác như bi kịch cứ lặp lại mà biên kịch chưa có hướng giải quyết".

Trích đoạn tập 25 phim 'Bóng ma hạnh phúc' Trích đoạn gây tranh cãi trong tập 25 phim "Bóng ma hạnh phúc". Video: THVL

Nhiều chi tiết bị đánh giá là thiếu hợp lý. Chẳng hạn, Hoàng Dũng và con trai cùng có tình cảm với Như Trang nhưng anh cấm con yêu đương với lý do tập trung học hành. Con gái của anh nhiều lần khen Như Trang xinh đẹp, thậm chí so sánh nhan sắc giữa cô và Thanh Mai trong bữa cơm. Ngoài ra, chi tiết Như Trang đi nhầm thang cuốn, hoảng loạn và được Hoàng Dũng giải cứu bị cho là cũ kỹ, không thuyết phục.

Cách sống của Thanh Mai cũng gây tranh luận. Bề ngoài, gia đình cô hiện lên với hình ảnh ổn định, nhưng bên trong tồn tại nhiều áp lực và rạn nứt. Cô gánh vác việc nhà, đối mặt sự khắt khe từ mẹ chồng và những khó khăn trong việc nuôi dạy con ở tuổi mới lớn. Một bộ phận người xem cho rằng nhân vật quá cam chịu, dẫn đến những hệ lụy trong gia đình, khiến các thành viên khác phụ thuộc vào cô, khó thay đổi nếp sống.

Lương Thế Thành (phải) và Ngân Hòa trong phim "Bóng ma hạnh phúc". Ảnh: THVL

Diễn viên Lương Thế Thành cho biết một số tình tiết gây tranh luận cho thấy người xem bị cuốn theo diễn biến câu chuyện và cảm xúc của các nhân vật. Trong quá trình quay, nếu cảm thấy phân đoạn chưa thuyết phục, anh trao đổi với đạo diễn để chỉnh sửa cho hợp lý.

"Tôi nhận nhiều tin nhắn từ khán giả, trong đó họ liên tục trách móc nhân vật Hoàng Dũng. Tôi xem đây là tín hiệu tích cực cho bộ phim. Sau mỗi dự án, tôi xem lại vai diễn của mình để rút kinh nghiệm, nhận ra những điểm có thể làm tốt hơn để cải thiện trong tương lai", Lương Thế Thành nói.

Diễn viên Ngân Hòa - thủ vai Như Trang - xem nhận xét của khán giả phản ánh mức độ quan tâm và cảm xúc phim tạo ra. Cô lắng nghe nhiều ý kiến góp ý, từ đó hoàn thiện khả năng diễn xuất. "Tôi tách biệt giữa bản thân và nhân vật, nên tôi không buồn trước những nhận xét tiêu cực mà lại thấy thú vị do bản thân đã tạo được màu sắc riêng cho bộ phim", cô nói.

Cát Tiên