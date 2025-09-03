'Vạch mắt võng tại TP HCM chưa thực sự tối ưu'

Vạch kẻ mắt võng kẻ tại một số điểm ở TP HCM chưa tối ưu chỉ dẫn khiến nhiều lái xe có nguy cơ rơi vào phạm luật.

TP. HCM đang triển khai kẻ vạch mắt võng ở làn bên phải tại các giao lộ để xe có thể rẽ phải liên tục, góp phần giảm ùn tắc giao thông, đó là một việc làm tốt, tuy nhiên qua một thời gian triển khai, tôi nhận thấy có nhiều điều bất cập như sau:

Thứ nhất, hiệu lệnh kẻ kèm theo vạch quá dài. Thông thường kẻ kèm theo vạch mắt võng sẽ kèm hiệu lệnh như: "Làn dành cho xe rẽ phải liên tục", hoặc "Làn dành cho xe hai bánh rẽ phải liên tục". Việc ghi dài và ghi dưới lòng đường như vậy sẽ gây khó khăn cho người tham gia giao thông, họ không thể vừa chạy vừa đọc hết đoạn hiệu lệnh đó được (đặc biệt nếu trời tối, hoặc vừa tối vừa mưa, nói chung là điều kiện môi trường không thuận lợi để quan sát dưới lòng đường). Thay vì vậy, chỉ cần vẽ một mũi tên rẽ phải, hoặc vẽ mũi tên rẽ phải kèm theo biểu tượng xe hai bánh là được. Theo tôi, tốt nhất là gắn một cái biển báo ở đầu đoạn có vạch mắt võng để người tham gia giao thông có thể quan sát dễ hơn.

Thứ hai, vị trí kẻ hiệu lệnh không hợp lý. Nếu ai đã từng đi qua ngã tư Pasteur-Lý Tự Trọng, hướng từ Pasteur rẽ phải vào Lý Tự Trọng sẽ thấy một vạch mắt võng mới vừa được kẻ. Ở đoạn giữa của vạch mắt võng có dòng chữ "Làn dành cho xe hai bánh rẽ phải liên tục", vị trí của dòng thông báo này nằm ngay đoạn giữa của vạch mắt võng. Tức là, ôtô sẽ không thể quan sát thấy đoạn thông báo đó từ xa, họ chỉ thấy có vạch mắt võng để rẽ phải, khi họ điều khiển xe đi vào vạch mắt võng, phải chạy tới đoạn giữa mới thấy được dòng thông báo.

Lúc này nếu đèn xanh thì may, đèn đỏ và ở làn giữa có xe đang dừng đèn đỏ, thì họ sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đi không được (vì vướng đèn đỏ), mà dừng cũng không xong (vì đang trên vạch mắt võng - cấm dừng, cấm đỗ). Đặc biệt nếu lúc trời tối và mưa, thì hầu như ngồi trên xe sẽ không thể đọc được hết dòng chữ đó, và họ rất dễ rơi vào thế vượt đèn đỏ.

Vì vậy, nếu vạch mắt võng nào chỉ dành riêng cho xe máy (xe hai bánh) rẽ phải, thì cơ quan chức năng nên đặt biển báo ở đầu đoạn vạch mắt võng, xa hơn 2-3 m thì càng tốt, để người dân tham gia giao thông có thể biết hướng mình sắp đi có bị cấm hay không.

Độc giả Trúc Phạm