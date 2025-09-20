Nhiều người đi xe máy vẫn dừng chắn làn mắt võng 'rẽ phải liên tục'

Chỉ khoảng nửa phút, người đi xe máy đã dừng kín dù đã có dòng chữ to 'Làn rẽ phải liên tục' viết trên mặt đường.

Chiều hôm qua, tôi có việc đi đường Phan Đăng Lưu, đến đoạn giao với đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuật cũ, TP HCM) đèn đỏ đang bật. Làn bên phải sát vỉa hè, cơ quan chức năng đã kẻ vạch mắt võng, sơn dòng chữ 'Làn rẽ phải liên tục' lên mặt đường.

Do thời gian đèn đỏ khá dài, thời gian đầu, một số người đi xe máy đều né làn mắt võng. Các xe rẽ phải vào đường Nguyễn Kiệm trơn tru. Nhưng chỉ khoảng nửa phút sau, nhiều người đi xe máy đậu trên làn kẻ vạch mắt võng, đè lên cả dòng chữ "làn rẽ phải liên tục". Thế là phía sau ùn ứ.

Xe máy dừng đèn đỏ ở làn có kẻ vạch mắt võng làm người muốn rẽ phải 'dồn ứ'. Ảnh: An Phương

Vạch mắt võng vốn được thiết kế để tạo lối thông thoáng cho xe rẽ phải khi đèn đỏ. Nhưng thực tế, nhiều người không ý thức hoặc cố tình bỏ qua. Họ thấy chỗ trống thì chen vào, nghĩ rằng đứng đó cũng chẳng hại ai. Nhưng chính hành động nhỏ ấy lại kéo theo hiệu ứng dây chuyền: xe rẽ phải bị chặn, dòng lưu thông tắc nghẽn, ùn ứ lan rộng.

Có thể biện minh rằng không biết vạch mắt võng là gì. Nhưng biển báo, vạch sơn, chữ kẻ trên đường đâu phải để trang trí. Thậm chí, quy định đã rất rõ: Dừng sai chỗ có thể bị phạt đến 600.000 đồng. Vấn đề không phải thiếu luật, mà là thiếu sự tuân thủ.

Nhiều tuyến đường có vạch mắt võng, nhưng hiếm khi phát huy tác dụng như kỳ vọng. Nguyên nhân một phần vì thói quen giao thông tùy tiện.

Nếu muốn thay đổi, không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác. Luật cần được thực thi bằng sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng, bằng camera phạt nguội, bằng chế tài đủ mạnh để người vi phạm cân nhắc trước khi đỗ ỳ ở đó.

An Phương