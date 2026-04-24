Vạch kẻ đường khiến tài xế hoang mang 'đi hay dừng'

Hải PhòngNgã tư Quốc lộ 10 - Nguyễn Trường Tộ sử dụng vạch kẻ và đèn tín hiệu không thống nhất, khiến nhiều tài xế không biết đi như thế nào.

Vạch kẻ nằm trên đường QL10 đoạn giao với Nguyễn Trường Tộ khiến nhiều tài xế thắc mắc liệu đi thẳng ở làn có vạch rẽ phải có bị phạt hay không. Bởi lẽ, đèn xanh được đi thẳng, nhưng vạch kẻ đường lại hướng dẫn rẽ phải.

Vạch kẻ đường tại giao lộ Nguyễn Trường Tộ - QL10 (Hải Phòng). Ảnh: CTV

Trả lời câu hỏi này, theo luật sư Đặng Thành Chung (Đoàn luật sư Hà Nội), trong trường hợp vạch kẻ đường và tín hiệu đèn có sự mâu thuẫn, người tham gia giao thông phải chấp hành theo thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu, trong đó đèn tín hiệu giao thông có giá trị cao hơn vạch kẻ đường.

Tại tình huống này, đường có 3 làn, tương ứng theo 3 đèn. Ở làn bên phải, đèn xanh mũi tên đi thẳng, có nghĩa là xe ở làn này được đi thẳng. Hiệu lực có đèn cao hơn vạch, vì vậy trong trường hợp này người phương tiện hoàn toàn có thể tiếp tục di chuyển theo hướng thẳng, dù đang dừng ở làn có vạch hướng dẫn rẽ phải, mà không bị xem là vi phạm.

Tuy không vi phạm, nhưng cách bố trí vạch khiến nhiều tài xế hoang mang bởi thông thường, sự xung đột về ý nghĩa của đèn, biển, người điều khiển giao thông chỉ xảy ra trong các tình huống trực tiếp, phát sinh. Rất hiếm trường hợp đèn và vạch thuộc hạ tầng cố định, lâu dài lại có sự không thống nhất như vậy.

Bố trí giao thông tuyến đường 10. Ảnh: Google Maps

Trên tuyến đường 10 trước khi đến ngã tư này, đường chỉ có hai làn lớn cho ôtô và một làn rất nhỏ cho xe máy (ảnh trên). Khi tới gần ngã tư được tách thành ba làn lớn, trong đó một làn rẽ trái, hai làn đi thẳng. Tuy vậy, ở làn đi thẳng thứ ba, sau khi có mũi tên đi thẳng, ngay lập tức là các mũi tên chỉ rẽ phải.

Sự thay đổi đột ngột này khiến các xe muốn đi thẳng khi đang ở làn 3 gần như không kịp chuyển về làn giữa nếu đông xe, gây cảnh xung đột vì người muốn đi thẳng chưa thể chuyển làn để nhường đường cho người muốn rẽ phải.

Đáng chú ý, ở trụ đèn giao thông, tín hiệu đèn xanh vẫn hiện mũi tên chỉ đi thẳng, không phải là tín hiệu rẽ phải tương ứng với vạch kẻ đường. Chính sự "lệch pha" giữa vạch kẻ đường và tín hiệu đèn khiến nhiều người lúng túng.

Để việc lưu thông đoạn đường này dễ dàng và thuận tiện hơn, nhiều tài xế cho rằng chỉ cần kẻ mũi tên kết hợp ở làn số 3 (vừa đi thẳng vừa rẽ phải). Khi đó, xe nào đến trước đứng trước, xe rẽ phải cũng dễ dàng tách đoàn, trong khi xe đi thẳng không làm ảnh hưởng tới người phía sau.

Đồng thời, tại vị trí gần vạch dừng đèn đỏ, các tài xế kiến nghị điều chỉnh mũi tên rẽ phải thành đi thẳng. Lúc này, mũi tên đã vượt qua đoạn cua, sát vạch dừng chờ đèn, nên việc mũi tên rẽ phải xuất hiện tại đây không còn ý nghĩa.

Trong khi đó, ở phía bên kia ngã tư, theo chiều ngược lại, hệ thống vạch kẻ được tổ chức rõ ràng và hợp lý hơn với một làn rẽ trái, hai làn đi thẳng, một làn rẽ phải. Sự đồng nhất này không chỉ giảm bớt lúng túng cho tài xế mà còn góp phần giữ ổn định trật tự dòng xe khi tiếp cận và dừng chờ đèn tín hiệu tại nút giao.

Ở phía đối diện theo chiều ngược lại, vạch kẻ được bố trí rõ ràng hơn. Ảnh: Google Maps

