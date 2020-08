Vaccine Covid-19 chỉ có thể bảo vệ đến 50%

Viện trưởng Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ Anthony Fauci cho rằng khả năng các nhà khoa học điều chế được loại vaccine hiệu lực 98% là rất nhỏ.

Tuyên bố đưa ra hôm 7/8, tại buổi tọa đàm của Trường Y tế Công cộng, Đại học Brown. Ông Fauci cho biết vaccine Covid-19 nên có tác dụng ít nhất 75%. Song trong tình thế cấp bách, liều tiêm đạt độ bảo vệ khoảng 50-60% vẫn có thể được đặc cách chấp nhận.

"Khả năng nó (vaccine) có hiệu quả 98% là không cao. Vì vậy, không nên bỏ qua các biện pháp về sức khỏe cộng đồng khác. Vaccine phải là một công cụ biến đại dịch trở thành một thứ được kiểm soát tốt", ông nói.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho biết sẽ tiến hành cấp phép nếu vaccine an toàn và hiệu quả ít nhất 50%. Tháng trước, tiến sĩ Stephen Hahn, ủy viên của FDA, phát biểu: "Chúng tôi nghĩ rằng độ hiệu quả của vaccine chỉ ở mức tối thiểu (50%). Phần lớn chuyên gia y tế đồng tình rằng điều này là hợp lý, tất nhiên hy vọng rằng kết quả thực tế sẽ cao hơn". Ông cũng bổ sung sản phẩm sẽ được phân chia đều giữa các nhóm đối tượng y tế.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Viện trưởng Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, ngày 31/7. Ảnh: AFP

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), hiệu quả của liều chủng ngừa Covid-19 sẽ tương đương với vaccine cúm, song thấp hơn vaccine sởi.

Giới chức y tế công cộng và các nhà khoa học kỳ vọng có thể thu được kết quả thử nghiệm cuối cùng về độ hiệu quả của vaccine vào cuối tháng 12 hoặc đầu năm tới, dù chưa có điều gì đảm bảo. Các hãng dược lớn như Pfizer và Moderna đều đã khởi động nghiên cứu giai đoạn cuối với "ứng viên" tiềm năng vào đầu tuần trước, dự kiến có sự tham gia của khoảng 30.000 tình nguyện viên.

Tiến sĩ Fauci cho biết ông lo ngại về thời gian duy trì bảo vệ của vaccine, bởi chưa bằng chứng nào cho thấy kháng thể nCoV có thể tồn tại lâu dài. Quan điểm của ông được đưa ra một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo vaccine không phải là thuốc thần cho đại dịch.

Trong khi đó, các cơ quan y tế toàn cầu đều công nhận thế giới không thể trở lại bình thường cho đến khi có chiến dịch tiêm chủng an toàn và hiệu quả.

Tại một cuộc thảo luận với NBC Night News do Diễn đàn An ninh Aspen tổ chức, Mike Ryan, giám đốc chương trình sức khoẻ khẩn cấp của WHO, nhận định: "Thử nghiệm giai đoạn ba là khi vaccine được đưa vào cộng đồng khoẻ mạnh nói chung, xem liệu nó có thể bảo vệ cơ thể người khỏi lây nhiễm hay không".

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Dù kỳ vọng các nhà khoa học có thể tìm ra một loại vaccine đặc hiệu và an toàn, song chưa có gì là đảm bảo".

Thục Linh (Theo CNBC)