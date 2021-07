Vaccine Ấn Độ hiệu quả 65% với biến chủng Delta

Dữ liệu mới cho thấy vaccine Covaxin do Ấn Độ phát triển có hiệu quả hơn 65% với biến thể Delta, chủng nCOV đang hoành hành khắp thế giới.

Covaxin có hiệu quả hơn 93,4% trong việc ngăn ca nhiễm nặng và khoảng 77,8% với ca nhiễm có triệu chứng, theo dữ liệu phân tích được công ty dược phẩm Bharat Biotech của Ấn Độ công bố hôm nay. Kết quả cũng cho thấy Covaxin hiệu quả 65,2% với biến chủng Delta, xuất hiện ở Ấn Độ và đã lan tới hơn 90 quốc gia trên toàn cầu.

Dữ liệu phân tích được dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba của Covaxin. Đây được xem là thử nghiệm lớn nhất Ấn Độ với 25.800 người tham gia trong độ tuổi từ 18-98, trong đó hơn 2.400 người trên 60 và khoảng 4.500 người có bệnh lý nền. Thông tin mới về Covaxin được công bố trên MedRvix, trang công bố các kết quả nghiên cứu mà không cần bình duyệt.

Vaccine Covaxin được sử dụng ở một điểm tiêm chủng tại New Delhi, Ấn Độ tháng trước. Ảnh: Hindustan Times.

"Covaxin không chỉ có lợi với người dân Ấn Độ mà sẽ góp phần to lớn để bảo vệ cộng đồng toàn cầu chống lại Covid-19", Balram Bhargava, tổng giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, cơ quan đồng phát triển loại vaccine này, cho hay.

Krishna Ella, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Bharat Biotech, nói kết quả cho thấy Ấn Độ và các nước đang phát triển có thể tập trung vào sáng tạo sản phẩm mới.

Vaccine hai liều Covaxin được phê duyệt sử dụng khẩn cấp ở Ấn Độ vào tháng một, trước khi kết quả sơ bộ của thử nghiệm giai đoạn ba được công bố. Vaccine này cũng được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở 16 quốc gia khác, trong đó có Brazil, Philippines, Iran và Mexico.

Bharat Biotech, công ty có trụ sở ở thành phố Hyderabad, bang Telangana, đang đàm phán với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để được cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine này. Nếu thành công, Covaxin sẽ là loại vaccine đầu tiên do Ấn Độ phát triển được WHO cấp phép.

Thanh Tâm (Theo CNN)