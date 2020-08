Va chạm trên cầu kính, một người chết

Trung QuốcMột người tử vong, nhiều du khách bị thương khi trượt cầu đáy kính xuống núi trong thời tiết xấu.

Tai nạn xảy ra vào chiều 19/8 tại một danh thắng nổi tiếng nằm ở Thung lũng Hugu, tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc. Hàng chục người nằm dài trên mặt đất, dưới chân cầu trượt chờ cứu thương.

Phòng Công nghiệp, Văn hóa Du lịch Hồ Huilong, tỉnh Liêu Ninh, xác nhận một du khách đã thiệt mạng. Những nạn nhân khác đang được điều trị trong bệnh viện và sức khỏe đã ổn định.

Số người bị thương trong vụ tai nạn không được chính quyền địa phương tiết lộ. Ảnh: One Lonely Road Person

Ban quản lý khu thắng cảnh lên tiếng xin lỗi về sự cố trên. Người đại diện cho biết một trận mưa lớn ập đến trong lúc nhiều du khách đang trải nghiệm cầu trượt đáy kính. Mặt kính trơn trượt khiến hàng loạt khách mất kiểm soát về tốc độ và va vào nhau. Chính quyền địa phương đã thành lập một nhóm đặc biệt để điều tra rõ ràng nguyên nhân của vụ tai nạn.

Đường trượt đáy kính này dài 986 m, mở cửa vào tháng 8 năm ngoái để khách tham quan vừa dễ dàng xuống núi, vừa trải nghiệm cảm giác mạnh. Ngoài đường trượt, danh thắng này còn ba điểm tham quan có đáy kính khác, gồm một đài quan sát và hai cây cầu.

Khách tử vong vì trượt cầu xuống núi quá nhanh Trong video quảng cáo, du khách trượt trên từ cao xuống mà không có đồ bảo hộ. Video: Hugu Valley

Từ năm 2017, ít nhất ba du khách thiệt mạng tại những địa điểm tham quan đáy kính, gồm cả nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Những thiết kế đáy kính phổ biến ở các điểm du lịch tại Trung Quốc, với khoảng 2.300 cầu đáy kính tính đến năm 2019. Một số công trình có chất lượng an toàn thấp đã dấy lên lo ngại trong dư luận.

Từ 2018 đến 2019, tỉnh Hà Bắc đóng cửa 32 điểm tham quan kiến trúc đáy kính, bao gồm cầu, đường đi bộ hay đài quan sát, để kiểm tra an toàn. Năm 2016, một cầu đáy kính ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc, buộc phải đóng cửa 13 ngày sau khai trương vì lí do an toàn. Tại thời điểm đó, công trình này được mệnh danh là cầu đáy kính cao nhất và dài nhất thế giới.

Khách Trung Quốc nhảy rung cầu kính

