V-Green hợp tác Thế Giới Di Động thúc đẩy hạ tầng xe điện

Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động sẽ triển khai hơn 2.000 trạm sạc, tủ đổi pin xe điện toàn quốc.

Ngày 15/9, V-Green và Thế Giới Di Động ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở hơn 1.000 điểm sạc ôtô điện và hơn 1.000 điểm đổi pin tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thế giới di động, Điện máy xanh toàn quốc, từ nay đến hết năm 2026.

Trong năm nay, hai bên dự kiến lắp đặt 350 trạm sạc ôtô điện và 1.360 tủ đổi pin xe máy điện. Trong đó, 360 tủ sẽ đặt cùng các trạm sạc ôtô và 1.000 tủ ở các địa điểm độc lập. Sang 2026, hai bên sẽ bổ sung 1.000 trạm sạc ôtô và 500 tủ đổi pin xe máy điện trên cả nước. Thế Giới Di Động cũng là đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green trên toàn quốc.

Đại diện V-Green (phải) và Thế Giới Di Động tại lễ ký kết. Ảnh: V-Green

Mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin V-Green những yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ người sử dụng xe điện VinFast. Hiện, nhiều điểm thuộc hệ thống Thế Giới Di Động đã tích hợp trạm sạc V-Green để phục vụ chủ xe. Từ 1/11, hệ thống tủ đổi pin xe máy điện sẽ vận hành tại Thế giới di động.

Ông Nguyễn Thành Dương, Tổng giám đốc V-Green cho biết, hợp tác trên giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới trạm sạc, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của người dùng xe điện VinFast. "Chúng tôi tin tưởng sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp lớn sẽ giúp hạ tầng xe điện ngày càng hoàn thiện, đóng góp cho quá trình chuyển đổi xanh", ông Dương nói.

Một tủ đổi pin xe máy điện trưng bày ở Trung tâm triển lãm Việt Nam. Ảnh: Tuấn Vũ

Ông Đoàn Trung Hiếu, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt - Sửa chữa - Bảo hành Tận Tâm, Giám đốc Khối Xây dựng và Dịch vụ sau bán hàng Thế Giới Di Động, cho biết doanh nghiệp cam kết đồng hành các đối tác để thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững. "Thế Giới Di Động và V-Green sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng, đóng góp vào mục tiêu phát triển hạ tầng xe điện tại Việt Nam", ông nói.

Hiện tại V-Green đang sở hữu mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc ôtô, xe máy điện trên toàn quốc, dự kiến sẽ đầu tư thêm 150.000 tủ đổi pin xe máy điện trong vòng 3 năm tới, định hướng Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có mật độ trạm sạc cao nhất thế giới và dẫn đầu khu vực về hạ tầng giao thông xanh.

Quang Anh