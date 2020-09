Uy lực của DeChambeau

Bryson DeChambeau thắng US Open hôm 20/9 nhờ vượt trội về khoảng cách phát bóng ở ba hố 9, 11 và 16 thuộc vòng cuối.

Sở trường phát bóng được DeChambeau phát huy đúng lúc tại vòng cuối, qua đó lên ngôi ở điểm âm sâu nhất khi US Open diễn ra trên sân Tây Winged Foot hôm 20/9. Ảnh: USGA

Sau 54 hố US Open lần thứ 120, DeChambeau đứng thứ hai nhóm tranh danh hiệu, kém hai gậy so với đỉnh bảng -5 của Matthew Wolff. Sau DeChambeau lần lượt là Louis Oosthuizen -1, Hideki Matsuyama cùng Harris English và Xander Schauffele đứng T4 even par. Đối chiếu thực tế vòng cuối, đó là những đấu thủ còn cửa cạnh tranh với DeChambeau, trừ Matsuyama - người thừa năm gậy chỉ sau bốn hố đầu vòng.

Phân nhóm chặng về đích gồm DeChambeau-Wolff xuất phát lượt cuối từ hố 1 của sân, Oosthuizen-Matsuyama áp chót và trước họ là English-Schauffele, mỗi nhóm cách nhau một hố.

Rồi cuộc, cạnh tranh dần ngã ngũ sau hố 9, 11 và 16.

Tại hố 9 par5, dài 556 yard, theo Golf Digest nhận định, với đẳng cấp đấu major và PGA Tour, khả năng birdie trong tầm tay của các đấu thủ, còn par thì có phần đáng tiếc. Ở hố này, DeChambeau phát 374,7 yard, sau đó dùng pitching wedge đánh 182 yard để đưa bóng lên green, rồi eagle bằng cú putt 11,6 mét. Trong khi đó, bốn đối thủ còn lại chỉ đạt bình quân 338, 25 trong cú đầu hố, nên cú thứ hai phải bằng đến 220 yard. Riêng Wolff phát xa nhất, ở mức 388,5 yard và cũng eagle về sau.

Hố 11 par4, dài 365 yard thể hiện rõ nhất lợi thế khoảng cách từ tee box. Hố này có hai bẫy cát từ hai bên lấn sâu vào bề mặt fairway ở tầm ngoài 300 yard. Các đối thủ chia khoảng cách để tránh bẫy với khoảng cách phát bình quân 236 yard, sau đó còn 129 yard lên green. Nhưng DeChambeau thì phát 319,8 yard vượt chướng ngại. Nhờ thế, anh chỉ còn cách miệng hố 44 yard. DeChambeau sau đó lên green và birdie từ gần bốn mét. Xét vị trí bóng trên green, bốn người còn lại cách hố bình quân 7,1 mét. Từ vị trí này, chỉ English birdie.

Đến hố 16 par, dài 508 yard, DeChambeau phát 365 yard. Đường bóng cắt hàng cây, qua khúc ngoặt trái, vào bên phải fairway. Cú thứ hai, anh còn cách mục tiêu 137 yard. Các đối thủ còn lại phát bình quân 297,25 yard với khoảng cách đến cờ chung ở mức 217, 45 yard. DeChambeau chốt hố ở điểm par, giống Oosthuizen và English, Wolff double bogey, còn Schauffele bogey.

Tổng hợp ngày thi đấu của Bryson DeChambeau Những cú đánh của DeChambeau trong ngày hạ màn US Open 2020 trên sân Tây Winged Foot hôm 20/9.

Rời hố 16, DeChambeau đã đạt điểm -6, Wolff even par trong khi Oosthuizen cách họ gần nhất với điểm +2. Đây cũng là điểm chung cuộc của ba golfer này.

Kết quả ở ba hố đấu trên cho thấy golfer Mỹ đã phát huy đúng lúc ưu thế cá nhân, qua đó tạo khác biệt để thắng major của Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) với định vị "bài thi golf khốc liệt nhất". Và anh cũng là người duy nhất đạt bảng điểm âm trong vòng cuối.

DeChambeau đứng đầu PGA Tour 2019-2020 về khoảng cách phát bóng bình quân, ở mức 322,1 yard. Thông số này được ghi nhận qua 124 cú trong 62 vòng đấu.

Ở major US Open trên sân Tây Winged Foot, DeChambeau chọn chiến thuật "phát bóng hết lực", trong khi đa số đấu thủ ưu tiên trúng fairway nhằm tránh cỏ rough vừa cao vừa dày. Nhưng DeChambeau tin anh vẫn dễ thoát rough bằng sức mạnh cơ bắp, và từ đó lên green theo chuẩn.

Tư duy này khiến giới chuyên môn ngờ vực. Dù vậy, DeChambeau kiên định với chiến thuật từ đầu đến cuối, để rồi thắng với điểm -6. Đây là mức âm sâu nhất trong sáu kỳ US Open ở Tây Winged Foot từ năm 1929 – mặt sân từng ghi nhận đỉnh dương +7 của Hale Irwin - vô địch kì 1974 được ví như "cuộc thảm sát".

Quốc Huy (theo Golf Digest)