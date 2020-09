DeChambeau đoạt US Open

Đánh 67 gậy ở vòng 4, Bryson DeChambeau vô địch với điểm -6 tại sự kiện major US Open 2020.

Điểm -6 của DeChambeau là mức âm tốt nhất lịch sử của các nhà vô địch US Open trên sân Tây Winged Foot. Người về nhì, Matthew Wolff, chỉ đạt even par.

"Chúc mừng Bryson DeChambeau thắng US Open, cũng là major đầu tiên trong sự nghiệp", Gary Player, danh thủ sở hữu chín major trong 24 danh hiệu PGA Tour, viết trên Twitter. "Cậu ấy đã đấu vòng cuối gần như hoàn hảo trên mặt sân Tây Winged Foot khét tiếng hiểm ác. Bryson xứng đáng vô địch. Hy vọng đây chỉ là khởi đầu cho nhiều major về sau".

DeChambeau đánh bóng từ bẫy cát ở hố năm vòng cuối US Open 2020 trên sân Tây Winged Foot, New York hôm 20/9. Ảnh: USGA

Tại US Open thứ 120, DeChambeau ở thế bám đuổi với thành tích ba vòng đầu lần lượt là 69-68-70 gậy, trong khi nhóm đầu bảng liên tục đổi chủ. Sau 54 hố, golfer sinh năm 1993 đạt điểm -3 để leo lên thứ hai. Khi đó, Matthew Wolff - tân binh PGA Tour lần đầu dự giải chiếm đỉnh bảng ở điểm -5, còn Louis Oosthuizen đứng thứ ba với điểm -1.

Trật tự top 2 khi ấy tương tự cục diện Rocket Mortgage Classic hồi đầu tháng 7 - nơi DeChambeau đăng quang, còn Wolff về nhì. Và kịch bản đã tái diễn trên sân Tây Winged Foot tại vòng 4.

Hôm qua, DeChambeau phát bình quân 336 yard, trúng sáu trong 14 fairway, lên green theo chuẩn (GIR) ở 11 trong 18 hố. Anh dùng 27 lần gạt bóng để giữ 14 điểm par, ghi eagle hố 9 (tương tự vòng hai), rồi ghi thêm hai birdie bên cạnh một bogey.

Điểm eagle được DeChambeau ghi bằng cú putt từ 11,6 mét. Bản lĩnh của anh được thể hiện rõ rệt bằng việc càng về cuối càng ổn định, khi liên tục par từ hố 12 đến 18.

Tổng hợp ngày thi đấu của Bryson DeChambeau Màn trình diễn của DeChambeau ở vòng cuối US Open trên sân Tây Winged Foot hôm 20/9.

Wolff tiến rất gần tới kỳ tích "tân binh vô địch US Open" lần đầu tiên sau 107 năm, kể từ Francis Ouimet năm 1913, và là "nhà vô địch major trẻ nhất", như Tiger Woods ở Masters 1997. Nhưng golfer 21 tuổi đã không tận dụng được cơ hội.

Wolff cũng eagle hố 9, nhưng lúc ấy anh đã dính ba bogey, nên kém đàn anh một gậy khi cả hai kết thúc nửa đầu vòng. Suốt phần còn lại, cách biệt so với DeChambeau xa dần, khi Wolff ghi hai bogey trong đoạn hố 10 đến 14. Và đấu thủ trẻ tuổi này vỡ trận tại hố 16 par4, dài 508 yard. Ở hố này, "2 on" là GIR, nhưng vì ba lần vào khu cỏ rough sau cú phát bóng, Wolff "4 on, 2 putt" để rồi chốt hố bằng double bogey.

Hố cuối vòng cũng par4, DeChambeau và Wolff đều par. DeChambeau "3 on" cùng một putt 2,1 mét, trong khi Wolff "2 on" cách hố 2,7 mét nhưng hai putt.

Cú putt giúp DeChambeau vô địch US Open Cú putt giúp DeChambeau vô địch US Open.

DeChambeau lĩnh 2,25 triệu USD cho chức vô địch, còn Wolff nhận 1,35 triệu USD cho vị trí á quân. Đánh 73 gậy vòng cuối, Oosthuizen cán đích thứ ba ở điểm +2, được 861.450 USD. Harris English và Xander Schauffele lần lượt chốt top 5.

Số một thế giới Dustin Johnson đứng T6 (+5) với Will Zalatoris. Johnson vừa ẵm FedEx Cup cùng 15 triệu USD của PGA Tour. Rory McIlroy thuộc nhóm T8 (+6), bên cạnh Tony Finau, Justin Thomas, Webb Simpson và Zach Johnson. McIlroy là golfer duy nhất không phải người Mỹ trong nhóm này.

Đến nay, đã 814 golfer dự US Open ở Tây Winged Foot, và DeChambeau là người thứ ba vô địch điểm âm. Anh cũng là người thứ ba, bên cạnh Jack Nicklaus và Tiger Woods ẵm danh hiệu ở cả ba sự kiện danh giá nhất dành cho từng cấp độ golf Mỹ, từ học đường lên nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Đó là vô địch cá nhân NCAA nhóm I ở Đại hội thể thao học đường toàn quốc, US Amateur rồi US Open.

"Đây là vinh dự cực lớn. Tôi chẳng biết nên nói gì nữa. Khổ luyện đã nhiều. Với tôi, Ngài Nicklaus và Tiger là những hình mẫu tuyệt vời. Tôi không biết phải cảm ơn họ sao cho đủ vì đã giúp tôi luôn phấn đấu trong cuộc sống lẫn nghiệp golf. Được sánh vai cùng họ thật đặc biệt. Tôi sẽ mãi cảm kích điều đó", DeChambeau nói trong lễ nhận giải U.S Open.

DeChambeau hôn chiếc cúp cho nhà vô địch US Open trên sân Tây Winged Foot hôm 20/9. Ảnh: USGA

US Open đã năm lần đến sân Tây Winged Foot, par70, nhưng chỉ một lần ghi nhận nhà vô địch điểm âm vào năm 1984. Khi đó, Fuzzy Zoeller thắng Greg Norman trong trận playoff 18 hố sau khi cả hai cùng cán đích -4. Trong bốn lần còn lại, US Open kỳ 1974 được gọi là "cuộc thảm sát ở Winged Foot", vì Hale Irwin đăng quang ở điểm +7. Đây là đỉnh dương của nhà vô địch giải trong những lần sự kiện này được Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức trên chiến địa do kiến trúc sư A.W. Tillinghast thiết kế.

Quốc Huy tổng hợp