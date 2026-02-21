Ủy ban Olympic Quốc tế điều tra Chủ tịch FIFA

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết sẽ điều tra việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino dự cuộc họp khai mạc "Hội đồng Hòa bình" ở Mỹ.

Thông tin được Chủ tịch IOC Kirsty Coventry đưa ra trong buổi họp báo bên lề Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 ngày 20/2. Khi được hỏi về sự hiện diện của Infantino tại sự kiện ở Washington D.C., bà Coventry nói IOC trước đó không biết một thành viên của họ tham dự và giữ vai trò nổi bật tại cuộc họp.

"Tôi không biết rằng chúng tôi có một thành viên IOC xuất hiện ở vị trí trung tâm như vậy", bà Coventry cho biết. "Giờ khi các bạn nhà báo đã thông tin, chúng tôi sẽ xem xét lại. Hiến chương Olympic quy định rõ những gì được kỳ vọng ở các thành viên và IOC sẽ nghiên cứu thêm về việc ký kết các văn kiện được công bố tại sự kiện".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong phiên họp của Hội đồng Hòa bình ở thủ đô Washington D.C., Mỹ ngày 19/2/2026. Ảnh: AP

Ông Infantino, ngoài vai trò Chủ tịch FIFA, còn là thành viên IOC. Tại cuộc họp của Hội đồng Hòa bình hôm 20/2 ở Washington, ông xuất hiện bên cạnh các chính trị gia. Hội đồng do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập, có Việt Nam tham gia. Trong phiên họp khai mạc, Tổng bí thư Tô Lâm đã tới dự, sau đó gặp riêng ông Trump.

Khi ông Trump giới thiệu những người tham gia đều là nguyên thủ quốc gia, ngoại trừ Infantino, máy quay chiếu đến cảnh Chủ tịch FIFA đội một chiếc mũ đỏ in chữ "USA" cùng con số "45-47". Hai số này ám chỉ hai nhiệm kỳ không liên tiếp của Tổng thống Trump.

Tại sự kiện, Infantino thông báo FIFA đã ký một thỏa thuận hợp tác mang tính bước ngoặt với Hội đồng Hòa bình. Cuộc họp tập trung thảo luận kế hoạch tái thiết Dải Gaza. FIFA dự kiến xây dựng 50 sân bóng mini gần trường học và khu dân cư tại Gaza, năm sân tiêu chuẩn ở nhiều quận, một học viện bóng đá hiện đại và một sân vận động quốc gia mới với sức chứa 20.000 chỗ.

Hiến chương Olympic quy định các thành viên phải hành động độc lập với các lợi ích chính trị và thương mại, đồng thời không được nhận chỉ thị từ chính phủ hay tổ chức nào có thể ảnh hưởng đến sự tự do hành động và bỏ phiếu của họ. Bà Coventry khẳng định IOC sẽ tiếp tục duy trì sự trung lập chính trị. Theo bà, đó là cách duy nhất để bảo đảm tính công bằng trong thi đấu.

Thời gian qua, ông Infantino thể hiện quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump kể từ khi tỷ phú 79 tuổi trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025. Tháng 12/2025, tại lễ bốc thăm World Cup ở Washington D.C., Infantino trao cho Trump giải thưởng Hòa bình FIFA.

Trước đó, tháng 11/2025, Miguel Maduro, cựu Chủ tịch Ủy ban Quản trị FIFA, cáo buộc ông Infantino "vi phạm rõ ràng" các quy định về trung lập của FIFA, sau khi lãnh đạo người Thụy Sĩ xuất hiện và phát biểu ủng hộ chương trình nghị sự chính trị của Trump. Trong một bài phát biểu tại Miami, Infantino từng nói "chúng ta nên ủng hộ những gì ông Trump đang làm".

Tháng tiếp theo, tổ chức phi lợi nhuận FairSquare gửi đơn khiếu nại chính thức tới Ủy ban Đạo đức FIFA, cho rằng Infantino nhiều lần vi phạm nghĩa vụ trung lập chính trị. Cả bốn nội dung được FairSquare nêu ra đều liên quan đến quan hệ giữa Chủ tịch FIFA và Tổng thống Trump, trong đó có việc trao giải Hòa bình FIFA.

Phản ứng trước thông tin IOC xem xét điều tra, Alex Bruesewitz, cố vấn của Tổng thống Trump, viết trên mạng xã hội rằng việc nhắm vào Infantino là vô lý. "Những người này thật điên rồ", Bruesewitz viết. "Thử tưởng tượng nhắm vào ai đó chỉ vì họ đang cố gắng giúp Tổng thống Trump mang lại hòa bình cho thế giới. Infantino là Chủ tịch tốt nhất FIFA từng có, và ông ấy còn là một người đàn ông tuyệt vời hơn nữa".

Hoàng An (theo Athletic)