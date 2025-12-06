Tổng thống Trump nhận giải Hòa bình FIFA tại lễ bốc thăm World Cup

MỹTổng thống Mỹ Donald Trump trở thành người đầu tiên nhận giải Hòa bình FIFA - giải thưởng mới được Liên đoàn Bóng đá Thế giới công bố tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Trung tâm Kennedy ngày 5/12.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino - người có quan hệ thân thiết với Trump - trực tiếp trao Cup, huy chương và giấy chứng nhận, ca ngợi ông có những hành động phi thường trong thúc đẩy hòa bình và đoàn kết toàn cầu.

"Đây là giải thưởng của ông, giải thưởng vì hòa bình", Infantino nói trên sân khấu.

FIFA mô tả giải thưởng nhằm tôn vinh "những cá nhân góp phần gắn kết cộng đồng bằng cam kết không ngừng vì hòa bình", nhưng không tiết lộ quy trình bình chọn. Một cuộc điều tra của báo Anh Guardian cho biết quy trình cho các năm tới sẽ do Ủy ban trách nhiệm xã hội mới thành lập đề xuất.

Khi nhận giải, Trump gọi đây là một trong những vinh dự lớn nhất đời tôi. Ông khẳng định bản thân đã "cứu hàng triệu người", dẫn ví dụ Congo, Ấn Độ - Pakistan và nhiều khu vực xung đột khác. Trump cũng ca ngợi Infantino vì kỷ lục bán vé và tuyên bố World Cup 2026 sẽ là sự kiện chưa từng có.

Theo Guardian, nhiều tuyên bố của Trump về vai trò "chấm dứt chiến tranh" đã gây tranh cãi. Một số xung đột mà ông nhận công đã hoặc vẫn đang tiếp diễn, như chiến sự Gaza hay căng thẳng Israel - Iran. Các đánh giá khách quan cho rằng tác động của Trump trong xung đột Ấn Độ - Pakistan hay Serbia - Kosovo là không đáng kể.

Ngoài ra, các hành động quân sự gây tranh cãi của Trump ở Caribe và việc ông nhiều lần đe dọa Venezuela đi ngược với hình ảnh một "người kiến tạo hòa bình" mà ông tự nhận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bốc thăm chia bảng World Cup 2026. Ảnh: ANP

Việc FIFA vinh danh Trump dự báo sẽ làm dấy lên tranh luận về mức độ gắn kết giữa tổ chức này và quỹ đạo chính trị của người đứng đầu nước Mỹ. Trump nhiều lần tận dụng các sự kiện thể thao để củng cố hình ảnh quốc tế, đồng thời vận động mạnh cho đề cử Nobel Hòa bình. Sau khi giải Nobel 2024 thuộc về chính trị gia Venezuela María Corina Machado, một số nghị sĩ Cộng hòa đã phản ứng dữ dội và cam kết vận động đề cử Trump cho năm tới.

Mối quan hệ giữa Infantino và Trump trở nên nổi bật hơn khi World Cup 2026 - do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai - chỉ sáng nữa là khởi tranh. FIFA gần đây cũng bổ nhiệm Ivanka Trump, con gái ông Trump, vào ban điều hành sáng kiến giáo dục trị giá 100 triệu USD có một phần kinh phí từ doanh thu vé World Cup.

World Cup 2026 sẽ khai mạc ngày 11/6, gồm 104 trận tại 16 thành phố và được FIFA quảng bá như cơ hội để kết nối thế giới.

Hồng Duy (theo Guardian)