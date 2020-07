11 thành viên Ủy ban Bảo vệ Luật an ninh Quốc gia Hong Kong ra mắt trong phiên họp đầu tiên hôm 6/7.

Các thành viên của Ủy ban Bảo vệ Luật an ninh Quốc gia Hong Kong đều là quan chức Hong Kong, trong đó chủ tịch là trưởng đặc khu Carrie Lam. Các thành viên là giám đốc các sở như tài chính, tư pháp, an ninh, di trú, hải quan, chánh văn phòng đặc khu.

Ủy ban thành lập hôm 3/7 theo Điều 43 Luật an ninh Hong Kong, với cố vấn là giám đốc Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh tại Hong Kong Lạc Huệ Ninh. Theo thông cáo sau phiên họp hôm qua, nhiệm vụ của ủy ban là "triệt phá mọi hình thức xâm nhập, lật đổ, phá hoại, khủng bố, ly khai và tôn giáo cực đoan". Trách nhiệm chính là bảo vệ hệ thống chính trị của Trung Quốc.

Ủy ban là một phần của nhóm điều phối "Xây dựng Hòa bình Trung Quốc" thành lập hồi tháng 4, do Quách Thanh Côn, quan chức thực thi pháp luật hàng đầu Trung Quốc, lãnh đạo.

Các thành viên của ủy ban bảo vệ luật an ninh quốc gia Hong Kong trong phiên họp đầu tiên hôm 6/7. Ảnh: China News.

Bắc Kinh còn thành lập Phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia hoạt động song song với ủy ban. Phòng chịu trách nhiệm giám sát và hướng dẫn chính quyền đặc khu thực thi luật an ninh mới do Trịnh Nhạn Hùng, quan chức Trung Quốc có quan điểm cứng rắn với người biểu tình, làm lãnh đạo.

Trung Quốc thông qua Luật an ninh Hong Kong hôm 30/6, hình sự hóa các tội ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài hoặc bên ngoài để đe dọa an ninh quốc gia.

Luật an ninh Hong Kong làm dấy lên lo ngại về số phận chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao khi đặc khu được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định luật này trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển.

Hồng Hạnh (Theo Reuters/China News)