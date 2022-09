Ưu điểm của giải pháp nâng mũi cấu trúc

Công nghệ nâng mũi cấu trúc được ứng dụng kỹ thuật chuyên biệt nhằm đảm bảo yếu tố tự nhiên cho dáng mũi.

Mũi là bộ phận đóng vai quan trọng, tạo sự hài hòa, cân đối cho gương mặt ở mọi góc độ. Do đó, thẩm mỹ mũi ra đời đáp ứng nhu cầu làm đẹp và cải thiện mọi khuyết điểm. Hiện có nhiều công nghệ sửa mũi như: nâng mũi s-line, nâng mũi bằng sụn tự thân và bọc sụn... Trong đó, giải pháp nâng mũi cấu trúc đang được rất nhiều người quan tâm nhờ sở hữu ưu điểm giúp người thực hiện phẫu thuật sở hữu dáng mũi tự nhiên, khắc phục các khuyết điểm.

Nâng mũi cấu trúc là gì?

Nâng mũi cấu trúc là kỹ thuật tái tạo lại dáng mũi từ phần sống mũi, đầu mũi tới trụ mũi. Khi thực hiện, các bác sĩ sẽ sử dụng kết hợp giữa sụn tự thân và sụn sinh học.

Là đơn vị thực hiện nhiều ca phẫu thuật nâng mũi cấu trúc, ThS BS Lê Viết Trí – Giám đốc Viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn cho biết: "Nâng mũi cấu trúc J-KO của chúng tôi sẽ cần dựng trụ vách ngăn ở giữa mũi thật vững chãi. Sau đó, sử dụng kỹ thuật kim tự tháp (Pyramid), dùng sụn vách ngăn mũi của bệnh nhân kết hợp với chất liệu nhân tạo, hoặc sụn sườn để chống đỡ. Cuối cùng, đưa cả sụn cánh mũi cùng tạo nền tảng và độ cao cho đầu mũi. Riêng phần sống mũi có thể dùng sụn silicon hoặc surgiform để nâng cao".

BS Trí nội soi kiểm tra vách ngăn mũi cho một khách hàng muốn nâng mũi J-KO. Ảnh: Viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn

BS Trí nhấn mạnh, điểm khác biệt của phương pháp nâng mũi cấu trúc J-KO so với các phương pháp khác là sự vững chãi, tạo ra kết cấu mũi bền vững và an toàn cho cơ địa người Việt. Đồng thời, còn đòi hỏi trình độ tay nghề, kỹ thuật cao của bác sĩ. Ngoài ra, nguyên vật liệu sử dụng cho ca mổ cũng là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định thành công của chiếc mũi đẹp.

Nâng mũi cấu trúc J-KO cải thiện nhiều khuyết điểm

Theo BS Lê Viết Trí, phương pháp nâng mũi J-KO sẽ giúp hỗ trợ tái tạo chiếc mũi và chỉnh hỉnh khuyết điểm như mũi thấp, ngắn hoặc hếch. Đặc biệt, giải pháp này còn có khả năng chỉnh sửa những chiếc mũi bị biến chứng của lần phẫu thuật trước và có thể cải thiện những vấn đề mà các công nghệ cũ chưa đáp ứng được. Sau khi thực hiện, khách hàng sẽ có dáng mũi cao tự nhiên và hài hòa với gương mặt.

Chị Xuân Thương trước và sau khi thực hiện phương pháp nâng mũi cấu trúc J-KO. Ảnh: Viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn

Chị Xuân Thương (33 tuổi, Bình Phước) – khách hàng thực hiện phẫu thuật nâng mũi cấu trúc J-KO tại Viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn cho biết: "Cách đây 4 năm, tôi từng thực hiện phẫu thuật nâng mũi và có chỉnh sửa lại lần 2. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa ưng ý vì chiếc mũi mình đang bị nâng lên quá cao và có tình trạng lộ sống, bóng đỏ ở đầu mũi, lệch vẹo. Tìm đến Viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn, tôi đã lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc J-KO và hài lòng với diện mạo mới của mình".

Phẫu thuật nâng mũi tại Viện thẩm mỹ JK Nhật Hàn được tiến hành với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Ảnh: Viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn

BS Lê Viết Trí khuyến cáo, chị em nên chọn lọc các đơn vị thẩm mỹ uy tín và tìm hiểu về tay nghề của bác sĩ trước khi thực hiện phẫu thuật. Bởi tuỳ vào từng khuyết điểm dáng mũi mà người thực hiện sẽ quyết định mức độ can thiệp cho phù hợp nhất.

"Bản thân tôi khi tu nghiệp ở nước ngoài đã nghiên cứu và thấy răng người Hàn hay châu Âu sẽ có phần sụn vách ngăn rất to và cứng. Trong khi đó, cơ địa người Việt thì phần sụn này lại rất mỏng và yếu. Do đó, những người Việt muốn nâng mũi cao thì phải cần đến giải pháp hỗ trợ để phần trụ mũi vững vàng, chống đỡ được cả chiếc mũi và đảm bảo an toàn cho cơ thể", BS Lê Viết Trí nói thêm.

Thanh Hy