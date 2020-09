UOW College đào tạo chuyển tiếp lên đại học

UOW College đào tạo dự bị đại học, cao đẳng, chuyển tiếp sinh viên lên năm thứ nhất, hai bậc cử nhân tại University of Wollongong.

Học sinh, sinh viên mong muốn tìm hiểu thêm thông tin về các khóa học, có thể tham dự buổi trao đổi trực tuyến 1:1 với đại diện University of Wollongong - UOW College trong hai ngày 26 và 27/9. Đăng ký trước tại đây để được xếp lịch cụ thể và có cơ hội nhận ưu đãi đến 20 triệu đồng. Thông tin chi tiết về triển lãm du học online xem tại đây.

Học sinh, sinh viên được giải đáp mọi thắc mắc trong buổi gặp gỡ trực tuyến.

Các nội dung chính gồm: trao đổi về mong muốn của học sinh, sinh viên; chọn lộ trình học tối ưu. phù với bản thân như học qua dự bị, cao đẳng hay học thẳng lên đại học. Sinh viên quốc tế có cơ hội học online và nhận các hỗ trợ 24/7; tìm hiểu các chương trình học và yêu cầu đầu vào; học bổng 30 - 50% học phí; các hỗ trợ cho sinh viên; cơ hội nghề nghiệp: làm thêm - ở lại làm lâu dài sau khi học xong...; hồ sơ xin học, học bổng, visa du học.

Sinh viên có cơ hội nhận học bổng đến 50%, môi trường học tập tốt và cộng đồng sinh viên xuất sắc. Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp UOW nằm trong TOP 200 thế giới về khả năng và thành công do các nhà tuyển dụng toàn cầu xếp hạng (QS Graduate Employability Ranking 2020). 75,5% sinh viên tìm được việc làm chỉ trong 4 tháng sau khi tốt nghiệp (QILT 2019). 85% sinh viên của công ty chúng tôi ở lại làm việc tại Australia sau khi tốt nghiệp.

Lợi ích khi học dự bị - cao đẳng chuyển tiếp lên đại học

Sinh viên học dự bị và cao đẳng chuyển tiếp lên đại học tại UOW College có thể:

- Tiết kiệm thời gian: tổng thời gian học dự bị - cao đẳng và đại học tương đương với nhập học thẳng vào đại học, do chương trình dự bị đại học thay cho lớp 12 ở Việt Nam và chương trình cao đẳng thay cho năm thứ nhất đại học.

- Yêu cầu đầu vào nhẹ hơn so với vào thẳng đại học.

- Học phí Pathway chỉ từ 24.960- 33.480 AUD, rẻ hơn so với bậc đại học từ 30.240 đến 37.526 AUD/năm.

- Lớp học quy mô nhỏ nên chăm sóc sinh viên quốc tế tốt hơn.

- Chương trình được thiết kế riêng cho sinh viên quốc tế: tập trung hỗ trợ tốt nhất về học tập, trang bị kỹ năng để chuẩn bị tốt nhất cho bậc đại học.

- Các kỳ nhập học linh hoạt: tháng 2, 7, 10, giúp sinh viên không bị lỡ kỳ nhập học và dễ chọn lựa thời điểm du học.

- Sinh viên có thời gian làm quen, hòa nhập với môi trường học tập và phương pháp dạy học ở nước ngoài, tránh bỡ ngỡ như khi học thẳng vào đại học.

- Học ngay tại khuôn viên của trường đại học và được hưởng lợi cơ sở vật chất, chăm sóc, hỗ trợ như sinh viên UOW.

- 85% sinh viên UOW College học chuyển tiếp thành công lên UOW.

Sinh viên sẽ học online tại UOW College ngay kỳ tháng 10 năm nay. Với hình thức dạy - học online (Remote learning), UOW College đã và đang hỗ trợ tốt nhất để đảm bảo mọi sinh viên đều có thể tiếp tục việc học của mình. Các lợi thế khi học Online:

- Không trì hoãn kế hoạch du học: Bạn có thể học online chương trình của UOW College ngay tại nhà, chỉ 8 tháng và sau đó, học thẳng lên năm thứ nhất hoặc thứ hai bậc đại học tại UOW.

- Tiết kiệm chi phí ăn ở và bảo hiểm sức khỏe.

- Nhận được hỗ trợ từ các cố vấn sinh viên, tư vấn viên, các sinh viên giỏi và chuyên gia ngôn ngữ tiếng Anh. Chi tiết, xem tại đây

Học sinh, sinh viên có cơ hội nhận nhiều học bổng và ưu đãi hấp dẫn của trường.

Học bổng

UOW College dành:

- Học bổng 50% học phí dành cho chương trình cao đẳng và dự bị đại học. Yêu cầu: GPA lớp 12 từ 7.5 trở lên (cho khóa cao đẳng); GPA lớp 11 từ 7.5 trở lên (cho khóa dự bị đại học).

- Học bổng 25% học phí dành cho chương trình cao đẳng và dự bị đại học:

- Học bổng khóa tiếng Anh: giảm 200 AUD/ tuần.

UOW - trường TOP 1% thế giới (theo QS Rankings 2021):

- Học bổng 30% học phí chương trình cử nhân - University Excellence Scholarships (UES).

- Học bổng 30% học phí chương trình thạc sĩ tín chỉ - Postgraduate Academic Excellence Scholarship.

- Học bổng 10% học phí bậc cử nhân và 20% học phí bậc thạc sĩ - Vietnam Bursary.

- Học bổng 10% học phí - Alumni Scholarship: dành cho sinh viên UOW đã hoàn thành xong chương trình cử nhân, muốn học tiêp lên chương trình thạc sĩ tín chỉ năm 2020.

- Hỗ trợ phí ở tại ký túc xá, từ 195 AUD/ tuần.

Sinh viên được học trong môi trường hiện đại, năng động.

Lộ trình học cho học sinh Việt Nam tại UOW College - Đại học Wollongong

Hết lớp 11- học sinh chọn học: dự bị đại học 2 kỳ (7 tháng) hoặc 3 kỳ (12 tháng) và năm thứ nhất cử nhân.

Hết lớp 12- học sinh chọn học:

- Dự bị đại học 2 kỳ (7 tháng) hoặc 3 kỳ (12 tháng) và lên năm thứ nhất cử nhân.

- Cao đẳng hai kỳ (7- 9 tháng) hoặc 3 kỳ (12 tháng) và lên năm thứ hai cử nhân.

- Vào thẳng năm thứ nhất đại học nếu học lực xuất sắc.

- Hết cử nhân (3 - 4 năm), sinh viên học lên thạc sĩ.

- Hết thạc sĩ (1 - 2 năm), sinh viên học lên tiến sĩ.

Các ngành đào tạo:

UOW College đào tạo 15 khóa học: các khóa học tiếng Anh, dự bị đại học; cao đẳng, các chương trình: kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ thông tin, khoa học, y tá.

University of Wollongong có 18 ngành học chính thuộc 5 khoa: kinh doanh; kỹ thuật – khoac học thông tin; luật, nhân văn, nghệ thuật; khoa học, y tế và sức khỏe; khoa học xã hội.

Công ty Đức Anh là đại diện tuyển sinh của UOW tại Việt Nam, với 20 năm kinh nghiệm và được đánh giá là Top agent tại Việt Nam. Công ty Đức Anh hỗ trợ sinh viên miễn phí tư vấn chọn trường và ngành học; xin học; xin học bổng; xin visa du học; đào tạo, luyện thi tiếng Anh và tổ chức thi tiếng Anh PTE A cho bạn du học; bố trí đón, nhà ở, bảo hiểm, khác; hỗ trợ bạn trong suốt quá trình bạn du học. Ngoài ra, sinh viên còn được cập nhật thông tin và hướng dẫn về việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp.

Chi tiết về thủ tục xin học, xin học bổng, xin visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ Công ty Tư vấn du học Đức Anh: Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh. Tel: 024 3971 6229.

TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1. Tel: 028 3929 3995.

Hotline chung: 09887 09698.

Email: duhoc@ducanh.edu.vn.

Website: ducanhduhoc.vn/

(Nguồn: Công ty Tư vấn du học Đức Anh)