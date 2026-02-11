Uống 'thuốc giải rượu' trước khi nhậu giúp bảo vệ gan?

Quan niệm uống các sản phẩm giải rượu trước hoặc sau khi dùng bia rượu để bảo vệ gan là sai lầm, thậm chí có thể khiến cơ quan này tổn thương nặng hơn do phải xử lý quá tải.

Bác sĩ CKII Nguyễn Tuấn Dũng, Giám đốc Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết không loại thuốc nào trung hòa hoàn toàn tác hại của cồn. Việc uống "thuốc giải" chỉ tạo tâm lý chủ quan khiến người dùng uống nhiều hơn. Khi đó, gan và dạ dày phải gồng mình chuyển hóa cùng lúc cả rượu lẫn thuốc, dẫn đến nguy cơ ngộ độc kép hoặc suy chức năng gan cấp tính.

Tết là "mùa cao điểm" của rượu bia và các bệnh lý tiêu hóa. Nhiều người bình thường ít uống, nhưng dịp lễ nạp lượng lớn cồn liên tục trong 4-5 ngày khiến cơ thể không kịp thích nghi. Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca viêm dạ dày xuất huyết hoặc men gan tăng vọt ngay sau kỳ nghỉ.

Để giảm tác hại của cồn, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên ăn lót dạ bằng thực phẩm giàu tinh bột hoặc đạm như cơm, bánh mì, trứng, sữa trước khi vào tiệc. Thức ăn giúp làm chậm quá trình hấp thu cồn vào máu và giảm kích ứng niêm mạc dạ dày. Tuyệt đối không uống khi bụng đói vì cồn sẽ tấn công trực tiếp niêm mạc, dễ gây viêm loét và xuất huyết.

Trong bàn tiệc, người uống nên xen kẽ nước lọc để hạn chế mất nước và pha loãng nồng độ cồn. Tránh pha trộn nhiều loại đồ uống (bia, rượu mạnh, rượu vang) vì phản ứng chéo khiến cơ thể khó dung nạp, dễ say và mệt mỏi hơn. Đặc biệt, nên uống chậm rãi để gan có đủ thời gian chuyển hóa, tránh tình trạng "cạn ly" liên tục gây quá tải cục bộ cho gan.

Sau cuộc vui, cơ thể cần nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc và bù nước để phục hồi. Thức khuya sau khi say sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng đau đầu và rối loạn tiêu hóa.

Chuyên gia cũng cảnh báo về những tổn thương âm thầm sau Tết. Nhiều trường hợp bệnh gan, tụy hoặc dạ dày không bộc phát ngay mà tiến triển âm ỉ trong vài tuần. Các dấu hiệu như đau thượng vị dai dẳng, buồn nôn, đi ngoài phân đen, vàng da hay sụt cân nhanh cần được thăm khám ngay lập tức. Người trên 40 tuổi hoặc có thói quen uống rượu lâu năm nên chủ động tầm soát sức khỏe tiêu hóa, gan mật định kỳ để phát hiện sớm các biến chứng.

Lê Nga