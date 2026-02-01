Uống rượu trắng dễ say hơn rượu màu?

Uống rượu trắng nguyên chất nồng độ cồn cao hơn nên dễ say hơn các loại rượu pha, rượu ngâm, đúng không bác sĩ? (Hoàng, 22 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Bản chất rượu là cồn, uống rượu trắng hay rượu màu đều gây hại. Rượu giảm lượng glucose trong máu dẫn tới chóng mặt, cơ thể nóng bừng, đỏ mặt, buồn nôn, nôn mửa, tim đập nhanh. Uống rượu gây ra những cơn nhức đầu, rệu rã vào buổi sáng, đi tiểu nhiều hơn bình thường, dẫn tới mất nước, khát nước.

Do đó, quan niệm uống rượu trắng say hơn rượu màu, hay rượu trắng nguyên chất nên nồng độ cồn cao còn rượu màu là rượu pha nên không gây hại, là không chính xác. Tùy thuộc vào tửu lượng, lượng uống, thời gian uống, rượu sẽ tàn phá và gây hại lên các cơ quan khác nhau.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi ngày nam giới không nên uống quá 720 ml bia hoặc 300 ml rượu vang hoặc 60 ml rượu whisky. Nữ không nên uống quá 360 ml bia hoặc 150 ml rượu vang hay 30 ml rượu whisky. Do đó, bạn cần biết khả năng của bản thân, uống chậm và không nên quá chén.

Quan niệm rượu trắng là nguyên chất nên dễ say hơn rượu màu là không chính xác. Ảnh: Nguyễn Huyền

Sau uống rượu, bạn có thể ăn một vài lát bánh mì, bánh quy, cháo, uống điện giải để giảm cảm giác khó chịu, nôn nao. Bạn có thể uống một cốc trà gừng ấm, hoặc nghiền gừng thành nước sinh tố để giảm cơn kích thích dạ dày.

Khi thấy biểu hiện đau đầu, đau bụng, chóng mặt, hạ thân nhiệt, huyết áp, nhìn mờ bóng mây sau uống rượu, người dân cần tới các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

PGS.TS Nguyễn Quang Dũng

Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội