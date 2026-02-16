Uống rượu khi đói thường nồng độ cồn cao hơn?

Uống rượu khi đói bụng sẽ có nồng độ cồn trong máu cao hơn so với khi đã ăn no, điều này có đúng và nên ăn uống thế nào để an toàn?(Tú, 22 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Yếu tố then chốt quyết định bạn say nhanh hay chậm chính là tốc độ làm rỗng dạ dày. Khi dạ dày trống, rượu gần như đi thẳng xuống ruột non, giống như mở khóa cho dòng cồn đổ ồ ạt vào hệ tuần hoàn. Bạn sẽ thấy mặt đỏ nhanh, đầu bắt đầu choáng, nói nhiều, phản xạ chậm lại. Ngược lại, nếu trong dạ dày có thức ăn, đặc biệt là bữa ăn đủ chất, rượu bị giữ lại lâu hơn, quá trình hấp thu trở nên từ tốn hơn, đỉnh nồng độ cồn trong máu thấp hơn.

Thực tế, nhiều nghiên cứu đã ghi nhận người uống rượu khi đang đói thường có nồng độ cồn trong máu cao hơn rõ rệt so với người uống cùng lượng rượu nhưng đã ăn trước đó. Ở người đã ăn, enzyme ở niêm mạc dạ dày kịp chuyển hóa một phần rượu ngay tại chỗ, giống như một "bộ lọc bước đầu". Điều này giúp giảm bớt lượng cồn thực sự đi vào máu, dù mức độ không đủ để "vô hiệu hóa" rượu.

Nồng độ cồn trong đồ uống cũng ảnh hưởng mạnh đến tốc độ say. Rượu ở mức khoảng 12–20% thường được hấp thu nhanh hơn so với mức quá thấp hoặc quá cao. Nếu nồng độ quá cao, trên 40%, rượu lại dễ gây kích ứng và co thắt vùng môn vị, khiến dạ dày giữ rượu lâu hơn, nên đôi khi bạn say chậm hơn nhưng tổn thương niêm mạc lại lớn hơn.

Các loại đồ uống có ga như bia, champagne, cocktail pha soda tạo áp lực trong dạ dày, làm mở môn vị và đẩy rượu xuống ruột non nhanh hơn, khiến cơn say đến đột ngột và mạnh mẽ hơn.

Tùy thuộc vào tửu lượng, lượng uống, cân nặng...mà thời gian đào thải rượu bia khác nhau. Ảnh: Nguyễn Huyền

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi ngày nam giới không nên uống quá 720 ml bia hoặc 300 ml rượu vang hoặc 60 ml rượu whisky. Đối với nữ giới, mỗi ngày không nên uống quá 360 ml bia hoặc 150 ml rượu vang hay 30 ml rượu whisky. Tránh sử dụng các loại đồ uống chứa cồn không rõ nguồn gốc.

Bạn có thể tự tính độ cồn trong máu và thời gian cần để đưa độ cồn trong máu về 0 tính từ lúc uống xong, theo bảng dưới đây.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng

Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam