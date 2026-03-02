Uống rượu để tăng thời gian quan hệ?

Sau uống rượu, tôi thấy cơ thể nóng ran, hưng phấn, quan hệ tình dục lâu hơn có phải do tác dụng của cồn, gây kích thích không? (Hùng, 27 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nhiều anh em truyền tai nhau bí kíp trước khi quan hệ uống vài ly rượu để kéo dài thời gian, tăng hưng phấn, từ đó gắn kết hai vợ chồng hơn. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, uống dưới 150 ml rượu vang mỗi ngày giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, mạch máu, thả lỏng tâm trạng, tự tin, tốt cho chuyện tình dục. Sử dụng rượu bia với lượng vừa phải, điều độ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng lại có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu bia trước quan hệ có thể khiến cơ thể bị rối loạn, mất kiểm soát, không làm chủ bản thân. Dưới tác dụng của cồn, nam giới không đủ tỉnh táo, có thể gây tổn thương nghiêm trọng như chấn thương, gãy dương vật ở nam giới, cương dương, rối loạn cương...Một số trường hợp lây nhiễm bệnh do quan hệ không an toàn.

Ngoài ra, sau khi uống rượu bia, nhận thức giảm, sức khỏe giảm, khiến việc quan hệ căng thẳng, mệt mỏi nên bị kéo dài hơn. Lạm dụng rượu bia trong thời gian dài còn gây suy giảm khả năng tình dục, sức khỏe sinh sản..., viêm gan, xơ gan, ảnh hưởng hệ tiêu hóa, chướng bụng, đầy hơi, viêm loét dạ dày, tá tràng. Tuyệt đối không nên đặt cược sức khỏe bản thân vào mẹo dân gian, truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Mỗi ngày, nam giới không nên uống quá 720 ml bia hoặc 300 ml rượu vang hoặc 60 ml rượu whisky. Nữ giới không nên uống quá 360 ml bia hoặc 150 ml rượu vang hay 30 ml rượu whisky. Không cho trẻ em và vị thành niên uống rượu bia.

Ảnh minh họa: Stocksy

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải

Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E