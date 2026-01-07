Uống rượu để ấm người, chống đột quỵ?

Thời tiết miền bắc giảm sâu, tôi có thói quen uống nhiều rượu cho ấm cơ thể, điều hòa thân nhiệt, cách này có gây hại? (Tiến, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Quan niệm "uống rượu cho ấm" hoàn toàn sai lầm và thiếu cơ sở khoa học. Thực tế, cảm giác nóng bừng sau khi uống rượu là do cồn kích thích mạch máu giãn nở, đẩy máu ra ngoại vi khiến cơ thể tỏa nhiệt nhanh hơn. Nói cách khác, người uống rượu đang mất nhiệt chứ không hề được sưởi ấm. Sự hưng phấn thần kinh tạm thời cũng chỉ khiến họ quên đi cái lạnh chứ không làm tăng thân nhiệt thực sự.

Khi cơn say qua đi, nhiệt lượng cơ thể đã hao hụt đáng kể khiến người uống rét run, nổi gai ốc. Nguy hiểm hơn, các mạch máu đang giãn nỡ nếu gặp lạnh đột ngột sẽ co lại cấp tốc. Phản ứng này đẩy huyết áp tăng vọt, dễ dẫn đến đột quỵ não, đặc biệt nguy hiểm với người có tiền sử cao huyết áp. Ngoài ra, việc cơ thể nhiễm lạnh sau khi dùng đồ uống có cồn, hoặc thói quen tắm ngay sau đó, còn làm tăng nguy cơ cảm lạnh, viêm phổi và viêm phế quản.

Để bảo vệ sức khỏe, mỗi người cần kiểm soát lượng cồn nạp vào ở mức vừa phải. Giới hạn khuyến nghị mỗi ngày là tối đa hai đơn vị cồn, tương đương 350ml bia, 150ml rượu vang hoặc 45ml rượu mạnh. Trong các bữa tiệc ngày Tết, hãy uống kèm nước chanh hoặc nước hoa quả để giảm mệt mỏi và tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh

Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam