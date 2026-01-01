Uống rượu bia thế nào không hại sức khỏe

Ăn no trước khi uống rượu bia, không uống lúc đang dùng thuốc điều trị là cách ngăn ngừa độ cồn ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo bác sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, để đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh, khi uống rượu bia cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

Uống chừng mực

Cần biết giới hạn của bản thân, không cố uống quá sức. Hạn chế số lượng rượu bia trong một lần uống. Nam không nên uống nhiều hơn 2 đơn vị cồn/ngày; nữ và người nhẹ cân uống 1 đơn vị cồn/ngày.

Một đơn vị cồn là 14 g cồn tinh khiết; tương đương 354 ml bia 5% cồn, hoặc 150 ml rượu vang 12% cồn, 45 ml rượu mạnh 40% cồn. Nên giãn cách thời gian giữa các lần uống để cơ thể có thời gian xử lý.

Để đảm bảo sức khỏe cần biết giới hạn của bản thân, không cố uống rượu bia quá sức. Ảnh: Phương Hằng

Ăn no trước khi uống

Nên ăn các loại thức ăn giàu protein như thịt, cá, đồ chiên để làm chậm quá trình hấp thụ cồn.

Uống chậm và từ tốn

Khi uống rượu, nên nhấp từng ngụm nhỏ thay vì uống nhanh. Không pha trộn nhiều loại đồ uống có cồn để tránh gây quá tải cho cơ thể.

Không uống bia rượu khi đang dùng thuốc

Rượu có thể tương tác với nhiều loại thuốc, gây ra tác dụng phụ nguy hiểm. Chỉ nên uống thuốc với nước lọc và cách khi bia rượu ít nhất 2 tiếng đồng hồ.

Nếu đã uống rượu bia, nên sử dụng phương tiện công cộng hoặc nhờ người khác đưa về.

Uống nhiều nước lọc và nước trái cây

Lợi ích của uống nhiều nước lọc hoặc nước trái cây là giúp giảm nồng độ cồn trong cơ thể.

Tránh bị ép uống

Lịch sự từ chối khi không muốn uống hoặc đã uống đủ.

Sử dụng rượu đảm bảo chất lượng

Lượng tiêu thụ tăng cao dịp lễ, Tết nên thị trường bia rượu thường xuất hiện hàng giả. Do đó, nên kiểm tra kỹ trước khi dùng, tránh xa các loại rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứa methanol hoặc các hóa chất nguy hiểm khác.

Nhờ giúp đỡ nếu cảm thấy bất ổn

Khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, có dấu hiệu ngộ độc hoặc bất kỳ trạng thái nào khác lạ, hãy nhờ trợ giúp y tế ngay lập tức. Giữ gìn sức khỏe là cách tốt nhất để tận hưởng niềm vui trọn vẹn bên gia đình và bạn bè.

Mỹ Ý