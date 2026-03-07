Uống rượu bia buổi tối, đến sáng có hết nồng độ cồn?

Nếu tôi uống rượu bia lúc 19h tối, sau đó uống thêm nhiều nước lọc để đào thải cồn, thì đến 7h sáng có hết nồng độ cồn để lái xe không? (Trường, 38 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Để biết chính xác cơ thể đã đào thải hết nồng độ cồn hay chưa, bạn có thể tự tính độ cồn trong máu và thời gian cần để đưa độ cồn trong máu về 0 tính từ lúc uống xong, bằng cách nhập các chỉ số tương ứng của mình, theo bảng dưới đây. Tuy nhiên, bạn cần biết chính xác lượng rượu, bia và nồng độ đã uống. Cách này có thể có sai số.

Cách thứ hai, bạn có thể sử dụng máy đo nồng độ cồn để đảm bảo có kết quả chính xác nhất, trước khi tham gia giao thông.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quy định một đơn vị cồn tương đương với 10 g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200 ml bia; 75 ml rượu vang (một ly); 25 ml rượu mạnh (một chén). Với người trưởng thành có sức khỏe bình thường thì cứ sau một tiếng, gan sẽ đào thải được một đơn vị cồn. Tùy theo thể trạng mà quãng thời gian này có thể tăng lên hay giảm đi. Khoảng 10-15% cồn sẽ đào thải qua đường hô hấp, da, mồ hôi; khoảng 85-90% sẽ được xử lý qua gan.

Tuy nhiên, mỗi người có thời gian đào thải cồn khác nhau, phụ thuộc vào tuổi tác, cân nặng, các bệnh lý mắc phải, cách uống... Những người mắc bệnh lý gan, chuyển hóa thường đào thải cồn chậm hơn. Hoặc dạ dày chứa nhiều thức ăn thì tốc độ hấp thu rượu của dạ dày sẽ chậm và tốc độ thải trừ cồn cũng sẽ chậm theo. Để lái xe, bạn cần đảm bảo cơ thể đã đào thải hết cồn, vừa đảm bảo an toàn khi di chuyển, vừa tránh phải nộp phạt.

Tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu bia. Ảnh: Phượng Anh

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng

Hội Y học Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam