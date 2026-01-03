Uống nước ngọt có gây yếu sinh lý?

Nhiều người nói uống nước ngọt cũng gây yếu sinh lý, thậm chí rối loạn cương, giảm ham muốn tình dục, điều này có đúng không?

Trả lời:

Nhiều loại nước ngọt, nước có ga chứa hàm lượng đường rất lớn. Khi nạp cơ thể có thể làm tăng gánh nặng lên các cơ quan, đặc biệt là thận. Thành phần chủ yếu của nước ngọt có ga là hương vị, chất tạo ngọt, khí CO2, chất bảo quản nên không tốt cho sức khỏe về mặt dinh dưỡng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nước ngọt có thể gây hại nghiêm trọng đến số lượng và chất lượng tinh trùng, ảnh hưởng khả năng sinh sản. Với hàm lượng đường cao, làm tăng mức insulin và gây kháng insulin, từ đó ảnh hưởng đến việc sản xuất testosterone, một hormone quan trọng trong quá trình tạo tinh trùng. Theo một nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition, nam giới tiêu thụ hơn một lít nước ngọt mỗi ngày có số lượng tinh trùng giảm trung bình 30% so với những người tiêu thụ ít.

Chất tạo ngọt nhân tạo trong nước ngọt có thể gây rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Lạm dụng đường sẽ khiến tuyến tụy hoạt động quá mức, tăng lượng insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu.

Do đó, bạn nên giảm tiêu thụ đồ uống có đường như nước có pha chế hương liệu, nước tăng lực...Nên ăn nhiều trái cây để cung cấp lượng đường an toàn cho cơ thể. WHO khuyến cáo mỗi người nên ăn dưới 25 g đường một ngày (kể cả uống).

Lạm dụng đồ ngọt làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, rối loạn chức năng sinh sản. Ảnh minh họa: Huệ Chip

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Quang Khải

Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội)