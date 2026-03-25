Chồng tôi chạy thận một năm, nghe người quen chỉ uống nước mía muối hạt mỗi ngày để hạ huyết áp và dễ đi tiểu hơn, liệu có an toàn không?(Liên, 33 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Phương pháp này không có bằng chứng khoa học, đặc biệt nguy hiểm với bệnh nhân suy thận, "không khác gì gián tiếp giết người". Với bệnh nhân suy thận mạn đang chạy thận nhân tạo, việc tự ý uống nước mía pha muối hạt có thể dẫn đến các biến chứng cấp tính đe dọa tính mạng.

Đường còn là "kẻ thù thầm lặng" của thận. Còn nước mía chứa hàm lượng kali rất cao, nhiều đường, tuyệt đối không nên uống hàng ngày, kể cả người khỏe mạnh. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một ly nước mía (240 ml) cung cấp cho cơ thể khoảng 183 calo, 50 g đường, tương đương với 12 thìa cà phê đường. Con số này nhiều hơn liều lượng đường được khuyến nghị là 9 muỗng cà phê đường cho nam và 6 muỗng đường cho nữ trong tổng lượng đường nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Ở người bình thường, thận sẽ đào thải kali dư thừa, nhưng với người chạy thận, khả năng này gần như không còn. Khi kali trong máu tăng cao đột ngột, nó có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim, nguy hiểm tính mạng.

Bệnh nhân suy thận không nên uống nước mía muối hạt mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe. Ảnh: Health

Ngoài ra, uống muối hạt để "hạ huyết áp" là một thông tin sai lệch hoàn toàn. Lạm dụng muối gây áp lực hệ tim mạch vốn đã yếu của người bệnh thận. Việc tích nước quá mức dẫn đến phù nề, khó thở và làm tăng gánh nặng cho mỗi lần lọc máu.

Bệnh nhân chạy thận thường bị hạn chế nghiêm ngặt lượng nước uống vào mỗi ngày. Việc uống thêm nước mía mỗi ngày đưa thêm đường và kali vào cơ thể là không nên. Do đó, bệnh nhân cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ, áp dụng chế độ ăn ít muối, ít kali và kiểm soát lượng nước uống chặt chẽ theo hướng dẫn. Tuyệt đối không nghe theo phương pháp trên mạng gây hại sức khỏe.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh

Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông