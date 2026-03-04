Uống nước lạnh có hại cho sức khỏe?

Đồ uống lạnh sẽ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ cơ thể khi vào bên trong, do đó bất kỳ tác động nào (nếu có) cũng chỉ là tạm thời và không ảnh hưởng đến chuyển hóa.

Trong những ngày hè oi bức, một ly nước đá hay trà chanh mát lạnh luôn là sự lựa chọn ưu tiên. Tuy nhiên, có không ít lời đồn thổi cho rằng đồ uống lạnh gây hại cho tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng. Các chuyên gia khẳng định: Những lo ngại này đang bị thổi phồng quá mức.

"Đồ uống lạnh và nước đá đang phải chịu một 'tiếng xấu' không đáng có", Diane Lindsay - Adler, chuyên gia dinh dưỡng và phó giáo sư nhi khoa tại Đại học Y New York, chia sẻ với Popular Science. Vậy chúng ta có nên dọn sạch khay đá và chỉ uống nước ấm? Dưới đây là những sự thật bạn cần biết.

Những trường hợp nên thận trọng

Việc uống nước đá có rủi ro hay không phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng cá nhân. Tiến sĩ Natasha Bhuyan, bác sĩ gia đình tại Arizona, cho biết:

Người bị trào ngược dạ dày: Đồ uống lạnh có thể kích hoạt các triệu chứng. Tuy nhiên, thực tế là loại đồ uống quan trọng hơn nhiệt độ. Đồ uống có ga, nước trái cây họ cam quýt, cà phê và rượu bia mới là những tác nhân chính khiến tình trạng trào ngược tồi tệ hơn.

Người đang bị cảm lạnh hoặc nghẹt mũi: Một nghiên cứu chỉ ra rằng nước lạnh làm chậm tốc độ di chuyển của chất nhầy, khiến việc đào thải dịch mũi không hiệu quả bằng việc nhâm nhi trà nóng hoặc súp.

Người bị đau nửa đầu hoặc hen suyễn do nhiệt độ: Nếu cơn đau hoặc cơn hen của bạn bị kích ứng bởi cái lạnh, đồ uống đá có thể góp phần làm trầm trọng thêm triệu chứng.

Người mắc chứng co thắt tâm vị: Đây là tình trạng dây thần kinh thực quản bị tổn thương khiến việc nuốt thức ăn trở nên khó khăn. Theo nghiên cứu năm 2012, đồ uống lạnh có thể gây đau ngực và nôn trớ ở những bệnh nhân này.

Ngoài ra, còn có vấn đề về răng nhạy cảm hoặc tình trạng "não đóng băng" (buốt đầu đột ngột khi uống lạnh nhanh). Nếu bạn gặp những tình trạng này, nước ở nhiệt độ phòng là lựa chọn tốt nhất.

Việc uống nước đá có rủi ro hay không phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng cá nhân. Ảnh: Ly Nguyễn

Sự thật về tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng

Trái với những lời đồn thổi, nhiệt độ nước không ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa hay hấp thụ chất dinh dưỡng. Cơ thể chúng ta có khả năng xử lý chất lỏng rất nhanh; quá trình hấp thụ nước diễn ra chỉ trong khoảng 5 phút.

Tiến sĩ Samuel Choudhury (Singapore) giải thích:"Đồ uống lạnh sẽ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ cơ thể khi vào bên trong. Do đó, bất kỳ tác động nào (nếu có) cũng chỉ là tạm thời và không ảnh hưởng đến chuyển hóa."

Lợi ích bất ngờ của đồ uống lạnh

Trong một số trường hợp, nước lạnh thực sự mang lại lợi thế, đặc biệt là với vận động viên hoặc người tập thể dục cường độ cao.

Khi vận động mạnh hoặc tập luyện dưới trời nóng, cơ thể sẽ tăng nhiệt, dẫn đến nguy cơ kiệt sức do nhiệt. Phó giáo sư dinh dưỡng Allison Miner (Đại học George Mason) cho biết nước lạnh giúp hạ nhiệt cơ thể nhanh hơn nước ấm.

"Nếu bạn là vận động viên chạy marathon hoặc chơi bóng rổ suốt 3 giờ đồng hồ, đồ uống lạnh là thứ bạn thực sự cần", bà Miner nhấn mạnh.

Hơn nữa, nếu nước lạnh giúp bạn thích thú và uống nhiều nước hơn trong mùa hè, đó là một lý do chính đáng để sử dụng đá. Việc duy trì đủ nước (hydration) là quan trọng nhất, bất kể nhiệt độ nào.

Chuyên gia Lindsay - Adler kết luận rằng vào mùa hè, mọi người tự nhiên sẽ uống nhiều hơn nếu nước lạnh. Vào mùa đông, đồ uống ấm có vẻ hấp dẫn hơn khi cảm giác khát bị suy giảm. Không có lựa chọn nào vượt trội về mặt chuyển hóa - lựa chọn tốt nhất là thứ giúp bạn uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày."

Mỹ Ý (Theo Popular Science)