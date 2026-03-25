Uống nước hoa đu đủ để tiêu khối u?

Nhiều người nói uống nước hoa đu đủ có thể giúp tiêu khối u ung thư, tăng miễn dịch, điều này có đúng? (Hoa, 34 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Hiện nay, chưa có bất kỳ công trình nghiên cứu lâm sàng (nghiên cứu trên người) nào khẳng định nước hoa đu đủ đực có thể chữa khỏi ung thư hoặc làm biến mất khối u. Hoa đu đủ đực là dược liệu tốt trong Đông y giúp hỗ trợ giảm ho, kích thích tiêu hóa, nhưng không phải là "thần dược".

Việc tin tưởng tuyệt đối vào nước lá, hoa đu đủ mà bỏ qua "thời điểm vàng" điều trị y tế là cực kỳ nguy hiểm. Khối u có thể phát triển nhanh hơn trong thời gian người bệnh tự điều trị tại nhà bằng thảo dược. Uống quá nhiều hoặc không đúng cách có thể gây kích ứng dạ dày, tiêu chảy hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan, thận nếu nguồn dược liệu không sạch (nhiễm thuốc trừ sâu, nấm mốc). Trong nhiều trường hợp, thảo dược có thể làm giảm hiệu quả của các loại thuốc điều trị ung thư mà bác sĩ chỉ định.

Bạn có thể dùng hoa đu đủ như một loại trà hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường đề kháng (nếu bác sĩ cho phép), nhưng tuyệt đối không dùng làm phương pháp điều trị chính. Tập trung vào ăn uống đủ chất, giữ tinh thần lạc quan thay vì chỉ phụ thuộc vào một loại lá/hoa nhất định.

Đặc biệt, người bệnh ung thư không tự ý bỏ điều trị để uống nước lá khiến khối u di căn nặng, không còn khả năng phẫu thuật. Các phương pháp chữa bệnh "không chính thống" không thể thay thế y học hiện đại.

Không nên uống nước lá đu đủ mỗi ngày thay nước lọc. Ảnh: Minh Trang

Bác sĩ Hà Hải Nam

Phó trưởng Khoa Ngoại 1, Bệnh viện K