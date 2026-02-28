Uống nước đun sôi nhiều lần có gây ung thư?

Nước đun sôi qua đêm hoặc đun nhiều lần sinh ra chất gây ung thư, uống không tốt cho sức khỏe, đúng không? (Trang, 22 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Tin đồn này xuất phát từ nỗi lo trong nước có nitrate, khi đun nhiều lần nước bay hơi, nitrate sẽ "cô đặc" hơn và có thể chuyển thành nitrosamine, là chất gây ung thư. Thực tế, nồng độ nitrate trong nước máy đạt chuẩn rất thấp. Đun sôi bình thường không tạo ra lượng nitrosamine đáng kể. Nguy cơ chỉ đáng lo nếu nguồn nước ban đầu đã ô nhiễm nặng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kiểm soát giới hạn nitrate trong nước uống rất chặt chẽ. Hiện, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy việc đun sôi nước nhiều lần tự nó gây ung thư.

Nếu nước đạt chuẩn an toàn ban đầu thì không nguy hiểm, đun lại 1-2 lần để uống vẫn an toàn. Không nên để nước trong ấm quá lâu (qua ngày hôm sau) vì có thể nhiễm vi khuẩn từ môi trường. Nước có mùi lạ, cặn bất thường thì nên bỏ đi. Nước đã nhiễm kim loại nặng đều gây hại dù đun một lần hay 5 lần.

Lưu ý, nước giếng khoan chưa kiểm định, nước trong khu vực nhiễm arsenic không nên dùng. Nên vệ sinh ấm đun thường xuyên, tránh cặn trắng là cặn canxi.

Nước đạt chuẩn, đun sôi nhiều lần không gây hại. Ảnh: Thùy Linh

Bác sĩ Ngô Văn Tỵ

Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội