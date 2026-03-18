Uống nước chanh trị gout?

Nhiều người truyền tai nhau uống nước chanh tươi giúp rửa bớt acid uric, có thể dùng thay thuốc điều trị gout, điều này có đúng? (Tuấn, 32 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Gout là hậu quả của tình trạng urat trong máu tăng kéo dài, lâu ngày hình thành tinh thể lắng đọng trong khớp, mô mềm hoặc thận, gây ra các cơn sưng nóng đỏ đau dữ dội. Vì vậy, mục tiêu điều trị gout không đơn giản là "ăn cái gì cho mát" hay "uống thứ gì cho bớt nóng", mà là phải kiểm soát acid uric máu đủ thấp và đủ lâu để hạn chế hình thành thêm tinh thể, đồng thời giúp tan bớt những tinh thể đã lắng đọng.

Chanh có chứa vitamin C có thể giúp tăng thải urat qua thận ở mức độ nhẹ, khiến nhiều người tin rằng uống nước chanh có lợi cho người tăng acid uric. Ở một số người, citrate trong chanh có thể góp phần làm thay đổi thành phần nước tiểu theo hướng giảm nguy cơ hình thành sỏi acid uric. Vì vậy, trong bệnh tiết niệu, chanh đôi khi được nhắc đến như một biện pháp hỗ trợ.

Như vậy, nước chanh có thể hỗ trợ phần nào trong kiểm soát acid uric, chủ yếu nhờ vitamin C và citrate, nhưng tác dụng này nhẹ và không đủ để thay thế thuốc điều trị gout. Khi bệnh nhân đã có những cơn viêm khớp tái đi tái lại, có hạt tophi, có tổn thương khớp hoặc có biến chứng ở thận, bác sĩ phải đưa acid uric về ngưỡng mục tiêu bằng thuốc đặc hiệu.

Ảnh minh họa: Lê Nguyễn

Bệnh nhân gout không nên pha nước chanh với quá nhiều đường hoặc mật ong. Những người có viêm dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, men răng nhạy cảm hoặc một số bệnh lý đặc biệt về thận cũng không nên lạm dụng nước chanh. Cách an toàn nhất là duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý rất quan trọng, uống đủ nước, duy trì thuốc theo chỉ định.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai