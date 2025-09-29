Uống nước chanh, muối hột để thải độc, chữa bệnh?

Nhiều thông tin cho rằng nước chanh pha muối hột chứa nhiều vitamin C, giúp thải độc, uống càng nhiều càng hỗ trợ gan thận hoạt động hiệu quả, đồng thời chữa được bệnh mạn tính, điều này có đúng? (Tú, 38 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Phương pháp pha nước chanh với muối hột thường nhấn mạnh đến khả năng thải độc, làm sạch đường ruột và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên từ góc nhìn y học hiện đại, cần phải đánh giá kỹ lưỡng cả lợi ích tiềm năng lẫn rủi ro nghiêm trọng của phương pháp này.

Chanh chứa nhiều vitamin C, flavonoid và axit citric, mang lại một số lợi ích như tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa sỏi thận canxi oxalat thông qua cơ chế kiềm hóa nước tiểu, cải thiện hấp thu sắt, hỗ trợ tiêu hóa nhẹ khi dùng với liều nhỏ và điều độ. Tuy nhiên uống nước chanh với liều lượng lớn, thường xuyên cũng sẽ đối diện với nhiều rủi ro như mòn men răng do tính axit cao, làm nặng thêm viêm loét dạ dày, lợi tiểu quá mức, gây mất nước nếu dùng nhiều.

Nhiều người cho muối (chất điện giải thiết yếu) vào nước chanh để uống hằng ngày. Thực tế người Việt đang tiêu thụ gần gấp đôi khuyến cáo của WHO (9,4g/ngày so với <5g/ngày). Hậu quả của thừa muối dẫn đến tăng huyết áp, gây hại thận, thúc đẩy suy thận mạn, tăng nguy cơ loãng xương và ung thư dạ dày.

Sử dụng thức uống này còn tiềm ẩn nguy cơ từ tiêu chảy "cưỡng bức" gây mất nước, rối loạn điện giải dẫn đến nguy cơ loạn nhịp tim. Quá tải natri cấp dẫn đến tăng huyết áp, buồn nôn, phá vỡ hệ vi sinh vật đường ruột, gây rối loạn tiêu hóa lâu dài.

Nguy hiểm hơn, khi áp dụng nước chanh pha muối để điều trị bệnh sẽ gây hệ lụy khôn lường. Đối với bệnh nhân suy thận, thận không thể đào thải natri dẫn đến quá tải tuần hoàn, tăng huyết áp ác tính, phù phổi cấp, suy tim cấp, thậm chí tử vong.

Ngay cả người khỏe mạnh nếu uống quá nhiều nước muối có thể gặp tình trạng tăng natri máu (>145 mEq/L), co rút tế bào não, gây xuất huyết nội sọ. Đối với người tăng huyết áp, bệnh tim mạch có thể làm huyết áp tăng vọt, gây nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Người có bệnh lý dạ dày sẽ dễ xuất huyết tiêu hóa.

Phương pháp uống nước chanh muối không phải là "liệu pháp chữa lành", mà là một thực hành phản khoa học, nguy hiểm, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở những người có bệnh nền. Y học hiện đại khẳng định rằng lợi ích rất hạn chế, trong khi rủi ro lớn và có khả năng đe dọa tính mạng. Việc thay đổi trong chế độ dinh dưỡng hoặc biện pháp "thải độc" cần được tham khảo ý kiến bác sĩ.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng

Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam