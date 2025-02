Uống nước cam trị cúm A?

Nhiều người nói nước cam giàu chất oxy hóa, trị cảm cúm hiệu quả, đặc biệt là cúm A, điều này có đúng không?(Sương, 29 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Trong 100 gram quả cam có chứa 87,6 g nước, 104 microgram carotene – một loại vitamin chống oxy hóa, 30 mg vitamin C, giàu kali, canxi, chất xơ, sắt, không chứa chất béo hay cholesterol. Đặc biệt, hàm lượng vitamin C cao trong quả cam giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống viêm. Nước cam cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng khác giúp các hoạt động của hệ thống miễn dịch luôn ở trạng thái tốt nhất.

Mọi người có thể uống nước cam để tăng đề kháng, giảm mệt mỏi khi bị cúm. Tuy nhiên, chỉ uống mỗi nước cam để khỏi bệnh thì không chính xác.

Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy không nên dùng nước cam làm tăng axit trong dạ dày, gây chứng ợ nóng, khiến tình trạng viêm loét thêm trầm trọng. Nước cam có tác dụng lợi tiểu. Uống vào buổi tối sẽ gây tiểu đêm nhiều lần và mất ngủ. Vitamin C khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn.

Không nên uống nước cam ngay trước hoặc sau khi uống sữa. Protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C trong cam gây ra hiện tượng chướng, đau bụng, tiêu chảy. Tránh uống nước cam quýt khi đang dùng thuốc. Nên uống nước cam trước hoặc sau khi uống thuốc từ 1-2 giờ đồng hồ.

Cam chứa nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Ảnh: Health

Đối với phụ nữ mang thai, lượng vitamin C cần thiết để cung cấp cho cơ thể là 80 mg và tăng lên 120 mg khi bước vào giai đoạn cho con bú. Đối với trẻ em, chỉ nên cho trẻ ăn nửa trái cam mỗi ngày. Nữ giới từ 19 tuổi trở lên cần bổ sung 75mg vitamin C mỗi ngày, nam cần bổ sung 90mg vitamin C mỗi ngày.

Ngoài ra, mọi người nên giệc giữ ấm cơ thể, bổ sung dinh dưỡng, tiêm phòng đầy đủ và điều trị triệu chứng đúng cách, tuyệt đối không nghe theo phương pháp truyền miệng khiến bệnh trở nặng.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cơ sở 3