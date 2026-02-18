Uống nhiều nước để đào thải cồn nhanh?

Mọi người nói khi uống rượu nên xen kẽ nước lọc vừa đào thải cồn nhanh, vừa giảm hấp thu cồn vào cơ thể, cách này có đúng? (Toàn, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Trên thực tế, uống rượu xen kẽ nước lọc có thể làm loãng lượng cồn vào cơ thể, hỗ trợ phần nào quá trình bài tiết cồn qua nước tiểu. Tuy nhiên, nó không thể loại bỏ hoàn toàn hay giúp cho cơ thể đào thải cồn nhanh.

Khi ethanol được hấp thụ, chỉ có khoảng 5-10% được bài tiết qua hơi thở, mồ hôi và nước tiểu. Phần lớn, khoảng 90-95%, sẽ được chuyển đến gan để chuyển hóa. Gan là cơ quan xử lý chất độc và cần thời gian để đào thải. Do đó, việc uống nhiều nước không thể làm giảm nhanh nồng độ cồn trong máu như mọi người nghĩ.

Trung bình mất khoảng một giờ để cơ thể phân hủy một đơn vị rượu. Thời gian đào thải tùy theo tuổi, cân nặng... của người uống. Ngoài ra, mỗi người có ngưỡng chịu đựng, tửu lượng khác nhau dẫn đến tình trạng say sớm hoặc muộn khác nhau.

Ngược lại, uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể gây rối loạn điện giải, bởi rượu bia vốn làm cơ thể mất nước và điện giải thông qua quá trình lợi tiểu. Do đó, bạn có thể sử dụng các loại thức uống vừa làm loãng nồng độ cồn vừa giúp bù nước và điện giải hiệu quả như nước oresol, nước chanh pha muối, nước khoáng có muối, nước ép trái cây.

Ảnh minh họa: Healthhub

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh

Phó giám đốc trung tâm tim mạch và đột quỵ, Bệnh viện Quốc tế Phương Đông