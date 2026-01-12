Uống morphine gây cái chết nhanh hơn?

Nhiều người nói morphine là chất độc, uống vào khiến tế bào ung thư lan nhanh, ăn sâu vào cơ thể, khiến cái chết đến nhanh, có đúng không?(Đạt, 49 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Nhiều người cho rằng bị ung thư phải dùng morphine để tạm thời giảm đau, nhưng sau khi hết thuốc, cơn đau tiếp tục khiến bệnh nặng lên. Uống morphine còn khiến tế bào ung thư lan nhanh, ăn sâu vào cơ thể, khiến cái chết đến nhanh. Đây là quan điểm phản khoa học.

Morphine một liệu pháp điều trị quan trọng, giúp giảm nhẹ cơn đau cho người bệnh. Bác sĩ kê thuốc dựa trên nhu cầu kiểm soát cơn đau chứ không phải đợi đến khi bệnh nhân cận kề cái chết.

Tùy từng giai đoạn, bác sĩ chỉ dẫn về liều dùng khác nhau, để cơ thể bệnh nhân cảm thấy dễ chịu, thay vì vật vã vì đau đớn. Tuy nhiên, với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, morphine còn có vai trò nhân đạo, cải thiện chất lượng sống những ngày cuối đời cho người bệnh.

Lưu ý, không phải bệnh nhân nào cũng có thể uống. Thuốc có thể gây tác dụng phụ buồn nôn, nôn, táo bón; buồn ngủ, khô miệng, chán ăn, mệt mỏi, đau nhức người..., thậm chí ảnh hưởng tính mạng nếu lạm dụng.

Morphine là thuốc độc, phải được bác sĩ khám, kê đơn và uống theo chỉ định, không được tự ý sử dụng. Bệnh nhân hay người nhà tự ý mua bên ngoài, tự kê đơn bốc thuốc dẫn đến tác dụng phụ trong khi có thể chỉ cần dùng thuốc giảm đau thông thường.

Morphine là thuốc kê đơn, không tùy ý sử dụng. Ảnh: Drvorobjev

Bác sĩ Hà Hải Nam

Phó trưởng Khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K (Hà Nội)