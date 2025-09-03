Uống mật ong pha nước nóng có gây hại?

Tôi có thói quen mỗi sáng ngủ dậy pha mật ong với nước nóng uống để thanh lọc, điều này có tốt? (Thúy, 36 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Mật ong được ví như "siêu năng lượng tự nhiên", bởi ngoài cung cấp năng lượng, chúng còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ phòng bệnh tật. Uống một cốc nước mật ong buổi sáng đúng cách không chỉ giúp người uống sảng khoái, hương vị thơm ngon mà còn tốt cho sức khỏe.

Nhiều người pha mật ong không đúng cách, điển hình là kết hợp với nước nóng, thậm chí nước sôi để uống, thanh lọc cơ thể, điều này hoàn toàn sai lầm, có thể gây ra phản ứng không tốt. Mật ong có hàm lượng enzyme, vitamin và khoáng chất phong phú, nếu hòa với nước sôi sẽ không thể duy trì màu sắc, mùi vị mà còn phá vỡ thành phần tự nhiên, khiến mật ong đổi vị. Một số thành phần trong thực phẩm cũng bị biến đổi khi đun nóng trên 60 độ C. Đặc biệt, nếu bạn mua phải mật ong kém chất lượng, bảo quản tốt có thể sinh ra các chất có hại cho sức khỏe.

Thay vì pha nước nóng, nên pha mật ong với nước nguội hoặc nước ấm 30-40 độ C để bảo toàn các chất dinh dưỡng. Nước ấm giúp thanh lọc cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, khi kết hợp cùng mật ong tạo nên thức uống lành mạnh, giúp giảm viêm, kích ứng, hỗ trợ giảm cân, tăng miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da...

Nhiều người có thói quen uống mật ong khi vừa ngủ dậy, điều này lại là một sai lầm, làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, có thể gây đau bụng, tiêu chảy, đặc biệt với người không dung nạp đường fructose tốt. Tốt nhất, nên chờ vài phút sau khi thức dậy, nghỉ ngơi, sau đó uống mật ong pha loãng từ từ.

Lưu ý khi uống xong nên ăn sáng nhẹ, không được bỏ bữa với suy nghĩ muốn giảm cân. Mật ong cung cấp năng lượng nhưng không đủ thay thế các chất dinh dưỡng cần thiết từ thực phẩm khác.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội