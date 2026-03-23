Uống chanh muối hạ huyết áp?

Nhiều người cho rằng chanh muối có chất oxy hóa, giải độc, thanh lọc cơ thể, tốt cho huyết áp, hạ đường huyết, có nên uống mỗi ngày?(Hoa, 22 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Chanh giàu vitamin C, chất oxy hóa tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, muối chứa natri, làm cơ thể giữ nước nhiều hơn, tăng thể tích tuần hoàn, làm tăng gánh cho hệ tim mạch. Trường hợp lạm dụng có thể khiến huyết áp tăng hoặc khó kiểm soát hơn. Hiện, không có bằng chứng y khoa khẳng định chanh muối giúp hạ huyết áp, ngược lại chanh muối chứa nhiều muối còn gây hại sức khỏe.

Theo các khuyến cáo lớn hiện nay, giảm natri là một trong những biện pháp quan trọng nhất để kiểm soát huyết áp. WHO khuyến nghị người lớn nên dùng dưới 2 g natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối/ngày. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cũng nhấn mạnh rằng với đa số người lớn, đặc biệt là người tăng huyết áp, mức lý tưởng là không quá 1.500 mg natri/ngày.

Người bị tăng huyết áp nên hạn chế uống chanh muối. Ảnh: Bùi Thủy

Nếu muốn dùng chanh, có thể uống nước chanh ít đường, không hoặc rất ít muối, như một thức uống hỗ trợ khẩu vị. Chanh có thể giúp món ăn dễ dùng hơn như thêm vào phở, giảm vị mặn. Bệnh nhân huyết áp nên giảm muối, kiểm soát cân nặng, vận động đều, ngủ tốt, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá và dùng thuốc đúng chỉ định.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai