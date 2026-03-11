Uống cà phê đậm đặc làm loãng nồng độ cồn?

Nhiều người nói caffeine trong cà phê giúp làm loãng và đào thải cồn nhanh, vừa tỉnh táo vừa hết nồng độ cồn, điều này có đúng?

Trả lời:

Cà phê không ảnh hưởng đến nồng độ cồn trong máu. Các nghiên cứu trên người cho thấy khi dùng caffeine (2–7 mg/kg) cùng với rượu (0.6–1 g/kg), thì caffeine không có tác động đáng kể lên quá trình chuyển hóa rượu, được đo bằng nồng độ cồn trong máu/hơi thở (BAC). Ngoài ra, caffeine không ảnh hưởng đến cách gan xử lý rượu, không thể giúp bạn tỉnh rượu nhanh hay đào thải cồn, đưa nồng độ cồn về 0.

Gan là cơ quan duy nhất quyết định tốc độ đào thải rượu. Hơn 90% lượng rượu được chuyển hóa tại gan thông qua enzyme alcohol dehydrogenase (ADH), chuyển ethanol thành acetaldehyde, sau đó thành acetate, và cuối cùng thành CO₂ và nước. Gan đào thải rượu với tốc độ cố định khoảng 0.015–0.016% BAC/giờ, tương đương khoảng 1 đơn vị rượu chuẩn mỗi giờ. Không có chất nào, kể cả caffeine có thể tăng tốc quá trình này.

[Uống cà phê không giải được rượu hay loãng nồng độ cồn. Ảnh: Hoàng Linh

Bạn có thể tham khảo cách tính thời gian đào thải cồn, như sau:

Để giảm triệu chứng mệt mỏi, bạn có thể bổ sung dinh dưỡng, ăn rau và chất xơ, hạn chế đồ đạm tránh tiết axit dạ dày thêm gây buồn nôn và nôn. Ăn nhẹ trước khi uống rượu, uống nhiều nước trong và sau khi uống rượu. Một số thức uống giải rượu tốt như nước ép cà chua, gừng, nước mía, chanh pha mật ong, nước lọc, nước dừa. Không lạm dụng thuốc giải rượu tràn lan trên thị trường.

Nam giới không nên uống quá 720 ml bia hoặc 300 ml rượu vang hoặc 60 ml rượu whisky. Đối với nữ giới, mỗi ngày không nên uống quá 360 ml bia hoặc 150 ml rượu vang hay 30 ml rượu whisky. Không để cho trẻ em và vị thành niên uống rượu bia. Cố gắng kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần.

Khi thấy biểu hiện đau đầu, đau bụng, chóng mặt, hạ thân nhiệt, huyết áp, nhìn mờ bóng mây sau uống rượu, người dân cần tới các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng

Chuyên khoa Nội, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam