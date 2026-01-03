Uống bia ít say hơn uống rượu?

Nghỉ Tết dương lịch, vợ khuyên tôi nên uống bia vì an toàn hơn, nồng độ cồn thấp, phù hợp với cả bệnh nhân gout, tiểu đường, liệu có đúng không? (Nam, 33 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Trong dịp lễ, mọi người thường uống nhiều rượu nên dễ mệt mỏi, đau nhức cơ, buồn nôn, khát nước, chóng mặt, đặc biệt là người mỡ máu, tiểu đường, tim mạch, huyết áp...Do đó, họ chuyển qua uống bia vì nghĩ nồng độ cồn thấp, an toàn, thải độc nhanh.

Tuy nhiên, bia vẫn là cồn và rất giàu purin do men bia, nấm men, tạo ra nhiều acid uric khi chuyển hóa. Cồn trong bia còn làm giảm khả năng thải acid uric qua thận, khiến acid uric tích tụ nhiều hơn. Còn rượu làm tăng phân hủy năng lượng trong tế bào, tạo ra thêm acid uric. Rượu còn làm tăng acid lactic trong máu, cạnh tranh với acid uric tại ống thận, giảm đào thải acid uric. Uống rượu hay bia đều gây mất nước nhẹ, làm nồng độ acid uric tăng lên.

Như vậy, dù cơ chế khác nhau, cả rượu lẫn bia đều làm tăng acid uric và dễ kích hoạt cơn gout cấp. Bia là loại đồ uống không an toàn với người bị gout, vì chứa purin trực tiếp và gây ức chế thải uric.

Ngoài ra, bia hay rượu khi uống quá liều lượng cũng gây hại sức khỏe. Tác hại của rượu bia không chỉ phụ thuộc vào loại đồ uống mà phụ thuộc vào lượng cồn uống, cách thức uống, tần suất uống và cơ địa mỗi người. Chưa kể, người tửu lượng tốt thường chủ quan, có xu hướng uống nhiều bia, rượu hơn, gây hại sức khỏe, tăng nguy cơ ngộ độc.

Lạm dụng bia gây hại sức khỏe. Ảnh: Thư Anh

Mỗi ngày nam giới không nên uống quá 720 ml bia hoặc 300 ml rượu vang hoặc 60 ml rượu whisky. Đối với nữ giới, mỗi ngày không nên uống quá 360 ml bia hoặc 150 ml rượu vang hay 30 ml rượu whisky. Không để cho trẻ em và vị thành niên uống rượu bia.

Cố gắng kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần. Hạn chế uống rượu khi đói vì dạ dày rỗng khiến nồng độ cồn trong máu tăng nhanh gây choáng. Tránh sử dụng các loại đồ uống chứa cồn không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá rẻ bất thường.

Bác sĩ Dương Minh Tuấn

Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai