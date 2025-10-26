Uống bia có giúp đào thải sỏi thận không?

Bia có tính lợi tiểu nhưng uống quá nhiều không giúp đào thải sỏi thận mà có thể làm tăng cơn đau, gây mất nước, thúc đẩy hình thành sỏi mới.

Sỏi thận là vấn đề sức khỏe phổ biến, thường gây đau đớn. Nhiều người cho rằng uống bia có thể giúp đào thải sỏi nhờ đặc tính lợi tiểu của nó. Tuy nhiên, điều này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các sỏi có kích thước dưới 4 mm có thể tự đào thải mà không cần điều trị y tế trong khoảng 31 ngày. Sỏi 4-6 mm cũng có thể tự đào thải nhưng cần khoảng 45 ngày trở lên và thường cần dùng thuốc điều trị. Sỏi lớn hơn có thể gây tắc nghẽn và đau dữ dội nếu bị gia tăng áp lực. Uống bia ở mức độ vừa phải (một cốc khoảng 340 ml mỗi ngày) hỗ trợ giảm nguy cơ phát triển sỏi thận.

Tác dụng lợi tiểu của nó chỉ có thể giúp giảm nồng độ các chất hình thành sỏi trong nước tiểu chứ không tạo điều kiện cho sỏi đã hình thành di chuyển ra ngoài an toàn. Sản xuất nhiều nước tiểu đột ngột không đảm bảo sỏi sẽ đào thải. Nếu niệu quản bị tắc, thận không thể đào thải lượng dịch dư thừa, dẫn đến đau nặng hơn, buồn nôn cùng các biến chứng tiềm ẩn.

Việc phụ thuộc vào bia để đào thải sỏi có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe, nhất là với người mới uống hoặc người bị tắc nghẽn đường tiết niệu. Đồ uống này chứa nhiều oxalat, một thành phần chính trong nhiều loại sỏi thận, và dùng bia kéo dài có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi mới.

Bia cũng gây mất nước theo thời gian dù có tác dụng lợi tiểu tức thì. Ngoài ra, uống bia để kiểm soát sỏi có thể làm mất cân bằng điện giải, giảm hiệu suất thận và trầm trọng thêm tình trạng viêm đường tiết niệu. Uống quá nhiều bia còn góp phần gây tăng cân, căng thẳng gan cùng các vấn đề chuyển hóa khác, tất cả đều là yếu tố nguy cơ gây sỏi thận.

Hầu hết các viên sỏi nhỏ đều tự đào thải theo thời gian nếu không bị tác động bởi các yếu tố ăn uống, lối sống... Sỏi nhỏ có thể tự đào thải trong vài tuần nếu uống nhiều nước, dùng thuốc và theo dõi thay vì ép sỏi đào thải bằng uống bia. Chỉ những viên sỏi gây tắc nghẽn nghiêm trọng, đau dai dẳng hoặc không thể đi tiểu mới cần can thiệp ngay lập tức.

Các phương pháp điều trị y tế giúp loại bỏ sỏi thận an toàn và hiệu quả. Thuốc có thể giúp sỏi nhỏ đào thải tự nhiên, giảm đau và ngăn ngừa những biến chứng không đáng có. Các loại thuốc điều trị sỏi thận có tác dụng làm giãn cơ niệu quản hoặc tăng lưu lượng nước tiểu an toàn, tạo điều kiện cho sỏi di chuyển mà không gây hại.

Người bị sỏi thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp khắc phục nào. Thận sẽ khỏe mạnh, hoạt động tốt hơn hơn nếu được chăm sóc đúng cách thay vì áp dụng các mẹo không được kiểm chứng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)