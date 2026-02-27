Uống bia 0 độ, thổi nồng độ có lên?

Sau Tết, tôi vẫn tham gia nhiều bữa tiệc rượu, vậy uống bia không độ thì thổi nồng độ cồn có lên hay không?(Nam, 33 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Theo nhà sản xuất, bia có nồng độ cồn bằng 0 là sản phẩm được tách chiết hết cồn hoặc được ủ để chứa lượng cồn thấp hơn mức cho phép. Đối với bia không cồn, có nồng độ cồn 0,0%, khi uống thì hoàn toàn không say và không ghi nhận nồng độ cồn trong hơi thở cho dù uống ít hay nhiều.

Song, nhiều loại bia có thể có nồng độ cồn ở ngưỡng rất thấp, khoảng 0,05%. Nếu bị yêu cầu thổi nồng độ cồn bằng máy đo chuyên dụng vẫn có thể dương tính và vi phạm. Tại Việt Nam, người điều khiển ôtô, xe máy, mô tô không được phép có cồn trong máu. Ngoài ra, khi uống rượu bia, bạn vẫn cần thời gian để đào thải hết nồng độ cồn trong máu mới được tham gia giao thông.

Uống bia 0 độ vẫn có thể có nồng độ cồn. Ảnh: Thư Anh