Uống bia 0 độ, thổi nồng độ có lên?

Trả lời:
Theo nhà sản xuất, bia có nồng độ cồn bằng 0 là sản phẩm được tách chiết hết cồn hoặc được ủ để chứa lượng cồn thấp hơn mức cho phép. Đối với bia không cồn, có nồng độ cồn 0,0%, khi uống thì hoàn toàn không say và không ghi nhận nồng độ cồn trong hơi thở cho dù uống ít hay nhiều.
Song, nhiều loại bia có thể có nồng độ cồn ở ngưỡng rất thấp, khoảng 0,05%. Nếu bị yêu cầu thổi nồng độ cồn bằng máy đo chuyên dụng vẫn có thể dương tính và vi phạm. Tại Việt Nam, người điều khiển ôtô, xe máy, mô tô không được phép có cồn trong máu. Ngoài ra, khi uống rượu bia, bạn vẫn cần thời gian để đào thải hết nồng độ cồn trong máu mới được tham gia giao thông.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra khái niệm đơn vị cồn như sau: Một đơn vị cồn tương đương với 10 g cồn ethanol nguyên chất, bằng 200 ml bia; 75 ml rượu vang (1 ly); 25 ml rượu mạnh (1 chén). Tùy vào lượng uống sẽ quy ra khoảng bao nhiêu đơn vị cồn.
Một người trưởng thành có sức khỏe bình thường trung bình cứ sau một giờ gan sẽ đào thải một đơn vị cồn. Tùy theo thể trạng mà quãng thời gian này có thể tăng lên hay giảm đi. Khoảng 10-15% cồn sẽ đào thải qua đường hô hấp, da, mồ hôi; khoảng 85-90% sẽ được xử lý qua gan.
Bạn tham khảo công thức tính thời gian cơ thể thải cồn, như sau:
Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng
Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp