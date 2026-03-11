Ứng viên nổi bật Miss World Vietnam diễn váy dạ hội

Ngày 10/3, top 48 tham dự sự kiện công bố vương miện và các nội dung vòng chung kết. Mở đầu, các người đẹp trình diễn trang phục dạ hội. Thông qua các hoạt động ở cuộc thi, nhóm thí sinh tiềm năng đang dần lộ diện, hút sự quan tâm của fan.
Lê Phương Quyên ghi điểm khi diện đầm lấp lánh, nhấn các chi tiết đính kết ở ngực, hông. Cô cao 1,72 m, 22 tuổi, quê Hải Phòng, từng là á khôi 1 Duyên dáng Ngoại thương 2023.
Phạm Thùy Dung, Hải Phòng, đang dẫn đầu hạng mục Người đẹp được yêu thích nhất. Cô là sinh viên năm hai của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Võ Đoàn Bảo Hà chiếm được cảm tình của khán giả nhờ nụ cười sáng. Cô 23 tuổi, quê Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-60-87 cm. Người đẹp từng gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024.
Cô tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng của Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM).
Nguyễn Đào Tuyên Dương 24 tuổi, cao 1,81 m. Cô chọn phong cách nữ thần khi xuất hiện tại chương trình. Tuyên Dương có kinh nghiệm sân khấu do làm người mẫu chuyên nghiệp nhiều năm qua.
Cô tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, hiện làm kỹ sư cho một công ty.
Nguyễn Lan Nhi nằm trong nhóm thí sinh nhận được lượt yêu thích của khán giả, nếu giành chiến thắng sẽ vào top 6. Cô 25 tuổi, cao 1,75 m, tốt nghiệp Đại học Troy (Mỹ) và Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phan Hải Như catwalk với đầm cắt xẻ và khăn choàng lông. Cô 22 tuổi, quê Cần Thơ, có gương mặt khả ái.
Lê Ngọc Như Quỳnh, 23 tuổi, quê Thanh Hóa. Thí sinh tốt nghiệp cử nhân loại giỏi chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Học viện Ngân hàng.
Người đẹp Trịnh Vũ Hồng Duyên (trái) và Trần Thị Kiều Anh tạo dáng với trang phục xuyên thấu.
Thí sinh Lê Thị Trang, 23 tuổi, quê Thanh Hóa, tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại của Đại học Thương mại. Cô có nhiều thành tích học tập, hoạt động phong trào khi còn là học sinh, sinh viên.
Phan Phương Oanh, quê Hà Nội, có kinh nghiệm thi nhan sắc. Cô từng đoạt danh hiệu Người đẹp Biển tại Hoa hậu Việt Nam 2022 và vào top 10.
Người đẹp được đánh giá tốt về học vấn: tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân với điểm GPA 3.63/4.0, đạt IELTS 7.5.
Từ trái qua gồm thí sinh Hoàng Quý Lan (Cao Bằng), Đỗ Thùy Linh (Hưng Yên), Tâm Như (Thừa Thiên Huế).
Top 48 sẽ tham gia các phần thi như Người đẹp Tài năng, Bản lĩnh, Nhân ái trước khi bước vào chung kết, ngày 29/3 ở TP HCM. Tân hoa hậu sẽ đội vương miện đính 3.368 viên đá quý, giành quyền tham gia Miss World lần thứ 74.
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Hoa hậu Thế giới. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp