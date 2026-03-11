Ứng viên nổi bật Miss World Vietnam diễn váy dạ hội

Võ Đoàn Bảo Hà chiếm được cảm tình của khán giả nhờ nụ cười sáng. Cô 23 tuổi, quê Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-60-87 cm. Người đẹp từng gây chú ý khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024.

Cô tốt nghiệp chuyên ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng của Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM).