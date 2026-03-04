Tuyên Dương - người mẫu Gen Z thi Miss World Vietnam

Ngày 1/3, các thí sinh tập trung ở TP HCM để chuẩn bị cho bán kết, chung kết sau sơ khảo hồi cuối năm 2025. Tuyên Dương, quê Gia Lai (Bình Định cũ), nói sẵn sàng để bước vào giai đoạn quan trọng. Người đẹp nằm trong nhóm thí sinh nổi bật, được nhiều khán giả dự đoán đi sâu.
Xuất hiện tại buổi tuyển chọn, Tuyên Dương chiếm cảm tình của giám khảo nhờ gương mặt khả ái, chiều cao vượt trội. Cô chưa từng tham gia sân chơi sắc đẹp nào trước đó, được khán giả nhận xét tươi mới.
Tuyên Dương tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Cô có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
Người đẹp hiện làm kỹ sư cho một công ty tại TP HCM, đồng thời theo học một chương trình thạc sĩ. "Tôi coi trọng học vấn bởi hỗ trợ rất nhiều cho công việc lẫn đời sống", cô nói.
Tuyên Dương tại hậu trường các sự kiện.
Người đẹp trong bộ ảnh áo tắm thực hiện đầu năm.
Thí sinh tạo dáng với áo dài lụa của nhà thiết kế Trung Đinh tại chương trình nghệ thuật chào năm mới.
Người đẹp cho biết khi học cấp hai đã có ngoại hình cao lớn hơn so với bạn bè. Thời điểm bước vào tuổi dậy thì, chiều cao tăng nhanh nên cô từng sợ bị bạn trêu chọc.
Lớn lên, Tuyên Dương dần nhận ra ngoại hình là ưu điểm, nhất là khi bắt đầu thử sức với công việc người mẫu.
Tuyên Dương catwalk chuyên nghiệp nhiều năm qua. Cô từng trúng show của nhiều nhà thiết kế như Vũ Ngọc và Son, Linh San, Đỗ Long. Các Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam gần đây, Tuyên Dương đều đặn góp mặt.
Nhờ kinh nghiệm sân khấu, cô được giám khảo nhận xét có phong thái tự tin khi đứng trước ống kính hoặc đám đông.
Tuyên Dương trình diễn bộ sưu tập Aurora’s Cry - Nước mắt cực quang của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn hồi tháng 5/2025 ở TP HCM. Qua một vài lần cộng tác, anh nhận xét người đẹp có hình thể tốt, thái độ nghiêm túc.
Tại vòng thi Người đẹp Thời trang thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam cuối tháng 12/2025 ở TP HCM, Tuyên Dương (phải) ghi tên vào top 5 trình diễn đẹp nhất, kết quả sẽ công bố tại đêm thi cuối.
Màn thi của Tuyên Dương với trang phục cắt xẻ, xuyên thấu.
Cô còn được các nhà mốt chọn chụp ảnh quảng bá bộ sưu tập đa phong cách.
Cô thích tham gia hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh, Tuyên Dương (phải) đồng hành người đẹp Triều Tiên, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi (từ trái qua) thăm hỏi, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn phường Sông Cầu (Phú Yên cũ) cận Tết Bính Ngọ.
Thí sinh giới thiệu về dự án cộng đồng mang đến cuộc thi. Cô nói: "Tôi tin rằng bên trong mỗi người đều chứa đựng lòng trắc ẩn. Khi biến giá trị ấy thành hành động thông qua các dự án thiết thực sẽ khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn".
Tham gia các hoạt động bên lề cuộc thi, Tuyên Dương ghi điểm với trang phục phong cách ngọt ngào, tôn dáng.
Cô đang trau dồi kỹ năng ứng xử, đồng thời tập gym để có hình thể săn chắc hơn trước khi bước vào phần thi quan trọng tiếp theo.
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo chọn top 50 đi tiếp. Khi tập trung ở giai đoạn hai, thí sinh Lê Hà Trang, Huỳnh Bích Thoại rút lui. Top 48 sẽ tham gia các phần thi như Người đẹp Tài năng, Bản lĩnh, Nhân ái trước khi bước vào chung kết, ngày 29/3. Tân hoa hậu sẽ nhận vương miện từ Ý Nhi và tham gia Miss World lần thứ 74.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật và ban tổ chức cung cấp