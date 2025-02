Ung thư vòm họng dễ nhầm viêm xoang

Người phụ nữ 40 tuổi đau đầu, nghẹt mũi, ban đầu được chẩn đoán viêm xoang song uống thuốc không khỏi, bác sĩ nghi ngờ ung thư vòm họng.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Ung bướu TP HCM trong tình trạng nghẹt mũi nặng phải thở bằng miệng, mắt mờ, sụp mi mắt, được CT Scan mô phỏng và xạ trị để kiểm soát khối u vòm họng. TS.BS.CK2 Lâm Đức Hoàng, Trưởng Khoa Xạ trị Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, cho biết đây là một trong số rất nhiều trường hợp đến viện khi ung thư vòm họng (vòm hầu) giai đoạn muộn sau thời gian dài chữa viêm xoang không khỏi.

Triệu chứng ung thư vòm họng thường không đặc hiệu và tương tự các triệu chứng của bệnh viêm nhiễm vùng tai mũi họng. Do đó, triệu chứng rất dễ nhầm lẫn trong chẩn đoán giữa bệnh viêm mũi xoang với ung thư vòm họng.

"Điều trị bệnh viêm mũi xoang vài tuần không bớt thì cần nội soi, chụp cắt lớp hoặc xét nghiệm máu tìm virus EBV để loại trừ bệnh ung thư vòm họng", bác sĩ nói.

Ung thư vòm họng là loại thường gặp nhất trong các ung thư vùng đầu cổ, vị trí phía sau mũi nên đôi khi có tên gọi ung thư vòm mũi họng. Loại ung thư này khá phổ biến ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bác sĩ Hoàng tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Phương

Trong các triệu chứng thường thấy của ung thư vòm họng thì ù tai là xuất hiện sớm nhất và thường xuyên nhất. Ù tai do khối u chèn ép vòi nhĩ gây hẹp, người bệnh nghe lùng bùng trong tai, mất thính lực giống như đi máy bay, về lâu dài có thể gây viêm tai thanh dịch, viêm mủ tai, thủng nhĩ... Bệnh nhân cũng có thể nghe kém một hoặc hai bên tùy vị trí bướu chèn ép lỗ vòi Eustache.

Ngoài ra, ung thư vòm họng thường gây nghẹt mũi một hoặc hai bên, chảy dịch mũi do khối u xâm lấn, bít tắc vùng cửa mũi sau, xuất tiết và xuất huyết. Đây là triệu chứng khá giống với triệu chứng của bệnh viêm mũi xoang. Nghẹt mũi, chảy dịch mũi có thể kèm nhức đầu, nhức vùng mặt giống như triệu chứng viêm xoang, chảy dịch mũi trước và sau, có thể thay đổi từ dịch tiết trong suốt sang dịch nhầy kèm rối loạn khứu giác như giảm khứu giác, thậm chí mất khứu giác.

Một dấu hiệu phổ biến khác là chảy máu cam, khởi phát tự nhiên hoặc sau khi hỉ mũi - khạc mạnh. Thông thường chảy máu mũi hai bên, tự cầm sau đó lại tái diễn, có thể kèm theo dấu hiệu thiếu máu mạn do mất máu kéo dài.

Nhức đầu cũng là triệu chứng không đặc hiệu do tình trạng bướu xâm lấn trực tiếp hoặc gián tiếp qua viêm vùng mũi xoang. Nhức đầu liên tục, tăng dần, sử dụng thuốc bớt sau đó sẽ tái diễn.

Triệu chứng nổi hạch vùng cổ cũng khá thường gặp trong ung thư vòm họng. Tuy nhiên đa số các trường hợp nổi hạch cổ do viêm nhiễm vùng tai mũi họng gây ra. Hạch do ung thư di căn thường có đặc điểm hạch to trên một cm, ít đau, cứng và di động kém. Do đó, khi có hạch cổ to trên một cm, người bệnh cần đi nội soi tai mũi họng và vòm hầu để kiểm tra.

Bác sĩ khuyến cáo các triệu chứng trên có thể do ung thư vòm họng gây nên, nhưng không phải trường hợp nào cũng là ung thư. Bệnh nhân cần lưu ý khám bác sĩ chuyên khoa để tư vấn và có hướng xử lý thích hợp. Thông thường những triệu chứng trên không giảm sau một vài tuần điều trị viêm mũi xoang bằng thuốc thì nên đi kiểm tra kỹ hơn vùng tai mũi họng hoặc khám bác sĩ chuyên khoa ung bướu khi cần.

Lê Phương